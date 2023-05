Roland-Garros 2023 – Carloz Alcaraz en pleine maîtrise pour ses débuts Le No 1 mondial a lancé sa quinzaine parisienne tambour battant: le jeune Espagnol a éjecté l’Italien issu des qualifications Flavio Cobolli 6-0, 6-2, 7-5 en moins de deux heures au premier tour lundi.

Carlos Alcaraz n’a laissé aucune chance à Flavio Cobolli. AFP

Pour son tout premier match sur le court Suzanne-Lenglen, Alcaraz menait déjà deux sets à zéro après moins de 55 minutes de match, et son adversaire avait dû attendre 35 minutes pour inscrire son premier jeu.

Le protégé de Juan Carlos Ferrero a toutefois eu un peu de mal à conclure. Dans la troisième manche, il n’a pas transformé trois balles de match obtenues sur le service de Cobolli à 5 jeux à 3 et son adversaire en a profité pour recoller à 5-5 dans la foulée. Il s’en est finalement sorti en empochant les deux jeux suivants.

«C’est génial de jouer ici, c’est un super court, il y avait une super énergie», a apprécié «Carlitos», qui a «su vite passer à autre chose» quand Cobolli a retardé l’échéance dans le troisième set. Au deuxième tour, Alcaraz affrontera le Japonais Taro Daniel (112e).

En l’absence de Rafael Nadal, victime d’une blessure musculaire tenace et hors circuit pour une durée indéterminée, le Murcien, devenu le plus jeune No 1 mondial de l’histoire en septembre dernier dans la foulée de son sacre à l’US Open, son premier en Grand Chelem, fait figure de principal prétendant au titre à Paris avec Novak Djokovic.

Personne n’a gagné plus de matches sur terre battue que lui en 2023: 21 en 23 joués, premier tour Porte d’Auteuil compris. Ce qui lui vaut trois titres: Buenos Aires, Barcelone, et surtout Madrid, plus une finale à Rio.

AFP

