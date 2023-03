Du tac au tac (16/16) – Roland-Daniel Schneebeli dans notre boîte à questions Chaque jour, jusqu’au 21 mars, retrouvez une ou un des candidats en lice pour le Conseil d’État. Seize d’entre eux se sont prêtés au jeu de notre questionnaire vidéo. Georges Cabrera

Le président fondateur de l’Élan radical est natif de Pregny-Chambésy. Père d’une fille de 23 ans et d’un garçon de 19 ans, ce juriste et médiateur referme notre boîte à questions et met un terme à notre série. À vous de choisir le 2 puis le 30 avril.