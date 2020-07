Parti en panne de candidats – Roland Büchel renonce à la présidence de l’UDC Jugé par beaucoup comme le successeur idéal d’Albert Rösti à la tête de l’UDC Suisse, le Saint-Gallois annonce donner la priorité à sa santé. Lise Bailat , Berne

Le conseiller national Roland Rino Büchel (UDC/AG) se retire de la course à la présidence de l’UDC. Le successeur d’Albert Rösti doit être élu le 22 août prochain. LAB/freshfocus/Monika Flückiger

Il était vu par de nombreux militants comme la manière la plus élégante de se tirer d’une situation inconfortable. Las. Le conseiller national Roland Rino Büchel (SG/UDC) renonce à se présenter à l’élection à la présidence du premier parti de Suisse. Le Saint-Gallois expérimenté et polyglotte préfère privilégier sa santé. Il explique dans le «SonntagsBlick» avoir subi plusieurs opérations aux yeux, suite à des décollements de rétine. «Ce n’est pas un drame» lorsqu’on est conseiller national, explique-t-il, mais «dans le parti, il y a beaucoup à faire. La fonction se concilie mal avec des traitements et des phases de repos que l’on ne peut pas planifier.»