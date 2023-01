Grands magasins suisses – Roland Armbruster est nommé directeur général de Manor Le nouveau CEO mettra à profit ses vingt années d’expérience dans le commerce de détail pour améliorer l’attractivité de l’entreprise, dès l’entrée de ses fonctions le 1er février.

Roland Armbruster était jusqu’alors CEO de Gruppo Coin. Communiqué Manor

Le 1er février 2023, un changement interviendra à la tête de l’entreprise du plus grand groupe de grands magasins en Suisse. Roland Armbruster sera nommé nouveau CEO de Manor. Il succède à Jérôme Gilg, qui quitte la direction après une brillante carrière de 20 ans au sein du groupe Maus Frères, dont quatre ans en tant que CEO de Manor.

Roland Armbruster, jusqu’à présent CEO de Gruppo Coin, dispose d’une solide expérience de plus de 20 ans dans le commerce de détail. Il a occupé divers postes de direction, notamment les positions de CEO, COO, directeur de la stratégie et Head of Business Development au cours de sa carrière professionnelle, qu’il a menée notamment au sein des groupes de grands magasins KaDeWe, Karstadt, De Bijenkorf et Breuninger.

Le nouveau CEO de Manor, Roland Armbruster, aura pour mission de renforcer encore la différenciation et l’attractivité de Manor en Suisse. Outre le développement de l’offre, feront partie de ses priorités l’extension de la digitalisation et la simplification des processus et des méthodes de travail, avec pour objectif de créer plus d’agilité et de renforcer le service apporté aux clientes et clients.

«Expérience internationale»

Thierry Guibert, CEO du groupe Maus Frères, déclare: «Roland Armbruster apporte sa connaissance du secteur et son expérience internationale pour continuer à transformer et dynamiser Manor, une entreprise plus que centenaire qui occupe une place toute particulière dans notre groupe et dans le paysage du commerce en Suisse. »

Le groupe Manor comprend 59 grands magasins Manor, 27 supermarchés Manor Food et 23 restaurants Manora. Manor suit une stratégie omnicanale (à savoir, la combinaison de magasins physiques, de boutique en ligne et de services omnicanaux) et propose sur manor.ch une place de marché (marketplace) en ligne pour des fabricants et des marques partenaires sélectionnés. L’entreprise est présente dans toutes les régions du pays, emploie environ 7900 collaboratrices et collaborateurs et forme plus de 200 apprenti-e-s.

Au total, Manor propose plus d’un million d’articles provenant d’environ 2800 fournisseurs du monde entier. Parmi eux, environ 700 sont des producteurs locaux qui, dans le cadre du programme «Local «de Manor, livrent entre autres des produits de saison dans les supermarchés Manor Food. Manor est fier de proposer un assortiment de plus de 5000 produits locaux et de soutenir ainsi les agriculteurs-trices et les entreprises locales ainsi que d’encourager la culture locale. Les restaurants Manora sélectionnent également des ingrédients frais de la plus haute qualité et des produits locaux certifiés provenant d’un rayon maximal de 30 kilomètres pour la préparation de leurs plats.

