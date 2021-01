Un vainqueur indiscutable – Roi du Globe, Yannick Bestaven est de la veine des grands marins Le Rochelais de 48 ans a coiffé Charlie Dalin au jeu des bonifications. Mais sa victoire, méritée, consacre un homme attachant et tenace. Portrait d’un skipper qui a changé de dimension. Grégoire Surdez Les Sables-d'Olonne

Yannick Bestaven, un visage méconnu du grand public mais des yeux qui pétillent de bonheur sur le ponton des Sables-d’Olonne. Jean-Guy Python

Il y a des étoiles qui brillent plus que d’autres dans la nuit vendéenne. Deux pépites, bleues. De ce même bleu que l’on retrouve parfois au large du Brésil, quand l’océan se fait carte postale. C’est pourtant là, dans ce décor de rêve, qu’il a failli tout perdre. Sous le cagnard, il est resté planté comme un canard craignant le pétard d’un chasseur furibard. Immobile, Yannick Bestaven avait pris le commandement le 16 décembre et mené la flotte pendant 26 jours. Il s’était fait la malle juste après le passage du cap Horn avant de tomber dans une bulle près du cap Frio. Quarante-huit heures à voir son avance (près de 1000 km) fondre aussi vite que la calotte glaciaire. Deux jours pour ruminer. «Quand j’étais devant le Brésil à perdre mes 400 milles d’avance, je n’y croyais plus du tout», avoue le Rochelais. Mais le temps qui s’arrête, c’est aussi celui qui permet de se rappeler qui l’on est. D’où l’on vient. Pourquoi on est là. Pour mieux rebondir?