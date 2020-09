Cyclisme – Roglic se retient, Pinot craque encore Le Français Peters a remporté une 8e étape du Tour de France qui a confirmé que Roglic était le plus fort. Pinot, lui, est encore noir, alors que Yates est toujours en jaune. Robin Carrel, Loudenvielle

Thibaut Pinot a passé une bien mauvaise journée, samedi. AFP

Après des premières étapes de montagne frustrantes, la première tracée dans les Pyrénées a heureusement permis d’en savoir plus sur les forces en présence, dans cette Grande Boucle 2020. Au sein de la Jumbo-Visma, par exemple, Tom Dumoulin s’est sacrifié pour Primoz Roglic, officiellement leader de sa formation désormais et patron du peloton, assurément.

Le Slovène s‘est presque retenu de parachever le travail de sa formation à la fin du Col de Peyresourde, peut-être par crainte de prendre trop tôt la tunique de leader. Mais dès qu’il a fallu suivre une attaque, le double vainqueur du Tour de Romandie a impressionné, comme son compatriote Tadej Pogacar d’ailleurs, au contraire d’un Egan Bernal un temps distancé. Adam Yates a en chaud pour son maillot jaune, mais le portera encore dimanche. Thibaut Pinot, lui, a tout perdu et fini très, très loin.

Comme d’habitude…

Le Franc-Comtois de 30 ans est décidément maudit sur le Tour de France, mais plus globalement sur les épreuves de trois semaines. Depuis qu’il a remporté le classement de meilleur jeune du Tour en 2014 et fait rêver son pays, il a accumulé les prestations frustrantes. Pinot a fini 16e, mais gagné une étape l’année suivante, avant de ne pas prendre le départ de la 13e étape de la Grande Boucle en 2016 et d’abandonner lors des 17e et 19e en 2017 et 2019.

Parti se régénérer entre-temps sur le Giro, il était bien parti pour monter sur le podium à Milan, avant une terrible défaillance lors de l’avant-dernière journée de course. Le Français avait fini à 45 minutes de ses principaux concurrents et terminé la soirée à l’hôpital. Il souffrait de déshydratation et de fièvre. Cette fois, c’est le dos de Pinot qui le martyrise, après sa chute de la première étape pluvieuse à Nice.

«On a réussi à masquer les choses plusieurs jours, mais dans les moments de vérité, ça ne suffit plus, a regretté le patron de la Groupama-FDJ Marc Madiot. On va désormais viser les étapes et prendre des échappées en montagne pour essayer de sauver notre Tour de France. On a de l’orgueil. Quant à Pinot, on va essayer de le réparer…»

Victoire française quand même

Il a bien vite été clair que les cadors ne se disputeraient pas la victoire d’étape. Dès les premiers coups de pédales, Benoît Cosnefroy, Nans Peters, Michael Morkov, Neilson Powless, Carlos Verona, Toms Skujins, Ilnur Zakarin, Ben Hermans, Jérôme Cousin, Fabian Grellier, Soren Kragh Andersen, Quentin Pacher et Kévin Reza sont partis à l’avant et ils ont eu jusqu’à 14 minutes d’avance à l’attaque du premier col de la journée. Le Français Peters était le plus fort de toute cette fine équipe et l’a emporté, après un beau mano a mano avec Zakarin.

Dimanche, les coureurs auront une autre occasion à saisir dans les Pyrénées. Au départ de Pau et en direction de Laruns, ils devront gravir le Col de la Hourcère (1re catégorie, 11,1 km à 8,8%), le Col du Soudet (3e, 3,8 km à 8,5%), le Col d’Ichère (3e, 4,2 km à 7%) et pour finir le Col de Marie Blanque (1re, 7,7 km à 8,6%). Le sommet de ce dernier est placé à 18 km de l’arrivée, ce qui pourrait encore une fois refroidir certaines velléités…