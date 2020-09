Cyclisme – Roglic montre les muscles Le Slovène Primoz Roglic s’est imposé au sprint lors de la 4e étape du Tour de France entre Sisteron et la station d’Orcières-Merlette. Le Français Julian Alaphilippe reste en jaune. Robin Carrel, Orcières-Merlette

Le Slovène Primoz Roglic (au centre) a remporté la quatrième étape du Tour de France entre Sisteron et Orcieres-Merlette. KEYSTONE

Le Slovène, favori du Tour de France, a montré sa force et s’est imposé au sommet d’Orcières-Merlette, au terme de la 4e étape (160,5 km). Primoz Roglic bluffait sans doute un peu quand il a laissé croire la semaine avant le Grand Départ qu’il hésitait encore à s’aligner sur la Grande Boucle. Lors de la première arrivée au sommet, le coureur de la Jumbo-Visma a sans doute fait peur à pas mal de ses adversaires en l’emportant au sprint dans un groupe d’une quinzaine de coureurs, avec une facilité limite déconcertante.

Hirschi lâché

L’ancien sauteur à skis de 30 ans a remporté là sa troisième étape sur le Tour, devant son compatriote Tadej Pogacar et le Français Guillaume Martin. Le Colombien Nairo Quintana a pris la quatrième place, tandis que le maillot jaune (qu’il conserve in extremis) Julian Alaphilippe s'est contenté du cinquième rang. Dans le coup jusqu’à la flamme rouge, le Bernois Marc Hirschi a lâché dans les derniers hectomètres et a dû céder son maillot blanc de meilleur jeune.

Etonnamment, il n’y a pas eu de bataille pour prendre la «bonne échappée» au départ de Sisteron. Tiesj Benoot, Nils Politt, Krists Neilandts, Quentin Pacher, Mathieu Burgaudeau et Alexis Vuillermoz sont partis dès le kilomètre 0 et ce dernier a même un court instant été maillot jaune virtuel. Le peloton les a toutefois gardés à portée de fusil, pour mieux pouvoir les reprendre dès l’entame des premiers lacets.

Sprinters à l’affût?

Retour en plaine ou presque mercredi, avec une 5e étape qui va mener le peloton de Gap à Privas, en traversant les départements des Hautes-Alpes et de la Drôme, avant son final dans le chef-lieu de l’Ardèche. Les punchers auront là une petite opportunité de mettre en danger les sprinters, puisque deux côtes de catégories ont été placées dans les 55 derniers kilomètres. Les baroudeurs y croiront également sans doute un peu, car les sept ou huit dernières bornes de l’étape seront en faux-plat montant.

De quoi mettre en difficulté les acrobates des derniers mètres, qui feront tout pour s’accrocher, car il s’agira là de leur ultime occasion de s’exprimer avant mardi prochain sur l’Ile de Ré, au lendemain de la première journée de repos.