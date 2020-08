CYCLISME – Roglic impérial, Formolo vainqueur Le Slovène de la Jumbo-Visma est bien le plus fort sur le Critérium du Dauphiné, dont il a conforté son maillot jaune. David Formolo a gagné la 3e étape à St-Martin-de-Belleville. Robin Carrel

Primoz Roglic prouve que sur le Dauphiné, c’est lui le patron. keystone-sda.ch

Classement de Primoz Roglic lors de ses huit jours de course en 2020? 1er, 2e, 2e, 1er, 1er, 9e, 1er et désormais 2e, ce vendredi, en Savoie. Le tout frais champion de Slovénie a encore une fois prouvé qu’il était le plus fort, actuellement, au sein du peloton du World Tour, dès que la route se cabre.

Egan Bernal coince encore

Celui qui fait figure de favori pour le prochain Tour de France a profité d’un incroyable travail de son équipe Jumbo-Visma et devancé au sprint Thibaut Pinot, au sein d’un petit groupe. Le Français,2e du général, pointe à 14 secondes. Comme la veille, Egan Bernal, tenant du titre sur la Grande Boucle, a coincé dans les derniers mètres.

Champion d’Italie, Davide Formolo a dégoûté tous ceux qui l’accompagnaient dans la montée du col de la Madeleine. keystone-sda.ch

Le numéro fabuleux de Formolo

Formolo a dû réaliser un numéro assez fabuleux pour empêcher Roglic de s’offrir un 5e succès cette saison. Le champion d’Italie est parti en début d’étape au côté de huit autres coureurs qu’il a tous dégoûtés dans la montée du Col de la Madeleine (classé hors catégorie), à plus de 50 km de l’arrivée.

Le coureur de l’équipe des Emirats arabes unis avait 4 minutes d’avance sur le peloton au pied, mais a ensuite résisté dans la dernière montée (1re catégorie, 14,8 km à 6% de moyenne), pour finalement lever les bras à l’arrivée à St-Martin-de-Belleville avec 33 secondes de bonus.