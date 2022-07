Un Genevois à l’OM – Roggerio Nyakossi à la découverte de la planète Marseille Le Meyrinois de 18 ans a quitté Servette pour l’Olympique de Marseille. Il raconte ses premiers jours et son choix de signer sur le Vieux-Port. Valentin Schnorhk

À 18 ans, le Meyrinois Roggerio Nyakossi découvre le monde de l'OM. DR

Il s’appelle Titi. Avec le temps, à Marseille, on dit de lui que c’est le «Boss». Sa spécialité, c’est de traîner aux abords de l’aéroport de Marignane, d’être le premier à prendre en photo les nouvelles recrues de l’OM et de poster le cliché sur son compte Twitter. Pas beaucoup ne lui échappent, et il y a là une forme de validation: il faut passer derrière l’objectif de ce supporter pour être reconnu comme un nouveau joueur du club phocéen. La semaine dernière, Roggerio Nyakossi est donc entré dans la galaxie olympienne par un selfie avec Titi.