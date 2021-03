Tennis – Roger Federer va pouvoir passer à autre chose Le Bâlois a réussi son retour et redécouvert le grand frisson à Doha. Après avoir éliminé Daniel Evans, la suite, c’est ce jeudi, déjà. Jérémy Santallo

Roger Federer a signé un come-back victorieux face à Daniel Evans (7-6 3-6 7-5). Le scénario rêvé. Getty Images

Qu’est-ce que l’on aurait aimé être dans la tête de Roger Federer. À quoi pouvait-il bien penser, prostré dans les entrailles du Center Court de Doha, juste avant de pénétrer dans ce tunnel à même de le ramener à la réalité qu’il a toujours connue, celle d’un joueur de tennis? Pendant 405 jours, cette bête de compétition, qui s’est nourrie de victoires et de titres pendant deux décennies, a été privée de sa scène préférée. Il l’a dit, tout ça – le tennis et le circuit – lui a beaucoup manqué. Le stress avant une rencontre, peut-être un peu moins. «Je me sentais vraiment bien et relax pendant la nuit qui a précédé le match. Durant la matinée, j’ai commencé à penser à ce retour, à ressentir une certaine tension. Ce n’était pas de l’inquiétude, j’étais plus excité qu’autre chose. Mais oui, j’étais assez tendu avant la partie, au point de raccourcir mon échauffement de 30 à 20 minutes», a-t-il dit en anglais, puis en français face à la presse.