Sortez les mouchoirs. Légende du tennis, icône du sport et ambassadeur de la Suisse à travers le monde, Roger Federer a fait le choix douloureux de mettre fin à une carrière qu’il avait entamée en 1998. Le Bâlois de 41 ans a annoncé la nouvelle dans une lettre sur ses réseaux sociaux, ce jeudi.



Selon nos informations, Roger Federer était dans les clous au printemps pour effectuer son ultime retour à la compétition. Mais au début de l’été, il a connu une rechute autour de ce maudit genou droit imbibé d’eau, qui lui aura ruiné ses derniers espoirs de décider de l’heure de sa retraite.

Ses adieux au monde du tennis, justement, auront lieu la semaine prochaine du côté de Londres. Le «Maître» devait initialement disputer son exhibition, la Laver Cup, puis les Swiss Indoors de Bâle devant ses fans. Il ne disputera finalement que la Laver Cup.

Pendant plus de deux décennies au plus haut niveau, Roger Federer a remporté 103 titres ATP dont 20 tournois du Grand Chelem – 8 Wimbledon – 6 Masters de Londres (ndlr: le tournoi qui réunit chaque année les 8 meilleurs joueurs du monde) et 28 Masters 1000.

Si Rafael Nadal possède désormais 22 Grand Chelem, après ses sacres à l’Open d’Australie et à Roland-Garros cette année, et Novak Djokovic 21 après le sien à Wimbledon, Roger Federer reste considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de tous les temps.

