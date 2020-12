Open d’Australie – Roger Federer et son genou meurtri n’iront pas à Melbourne Le Bâlois, insuffisamment remis de ses deux opérations, manquera son premier Open d’Australie depuis 1999. L’objectif est clair, mais pas forcément réaliste: être en forme l’été prochain. Simon Meier

Quand l’homme aux 20 titres du Grand Chelem reviendra-t-il au jeu et dans quel état physique? Getty Images

Les plus optimistes espéraient que le report de l’Open d’Australie à février (du 8 au 22) puisse permettre à Roger Federer de gagner sa course contre la montre. Mais non. Après des mois de palabres et de conjectures, le verdict est tombé: Tony Godsick a annoncé lundi à l’agence AP que son poulain ne s’alignerait pas à Melbourne. Une première depuis 1999. Une absence pesante, un vide abyssal qui s’accompagnent d’interrogations redoublées. Quand l’homme aux 20 titres du Grand Chelem reviendra-t-il au jeu et dans quel état physique? D’ailleurs, reviendra-t-il?, s’inquiètent les plus pessimistes.