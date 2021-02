Tennis – Roger Federer de retour en mars, Rafael Nadal touché au dos Le Bâlois a annoncé qu’il reprendrait la compétition à l’occasion du tournoi de Doha. Souffrant du dos, l’Espagnol renonce lui au premier match de l’ATP Cup, ce mardi.

Federer devrait bientôt faire son retour sur les courts. AFP

Après avoir été opéré deux fois au genou l’an dernier, Roger Federer annonce son retour! Absent de la compétition depuis sa demi-finale perdue face à Novak Djokovic en janvier 2020 à l’Open d’Australie, le Bâlois de 39 ans retrouvera les courts de tennis à l’occasion du tournoi ATP 250 de Doha, qui aura lieu du 8 au 13 mars. C’est en tout cas ce que Federer a annoncé à la SRF: «Je me suis pendant longtemps demandé quand et où revenir. Pour l'Open d’Australie, c’était encore trop tôt pour mon genou», a déclaré «RF».

Ses objectifs sont Wimbledon, les Jeux Olympiques et l’US Open. «Je veux encore fêter de gros titres», a souligné Federer. Il n’a plus disputé le tournoi qatari depuis 2012, où il a triomphé en 2005, 2006 et 2011.

Nadal touché au dos

Rafael Nadal a déclaré forfait pour son match de l’ATP Cup entre l’Espagne et l’Australie mardi, se plaignant d’une raideur dans le bas du dos à moins d’une semaine de l’Open d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem de l’année, qui s’ouvre lundi. «Bonjour à tous, nous avons décidé avec l’équipe d’Espagne et mon staff de ne pas jouer aujourd’hui le premier match de l’ATP Cup ici à Melbourne car j’ai le dos raide», a twitté le No 2 mondial.

L’Espagnol, aux 20 titres en majeurs, devait débuter sa saison contre l’Australien Alex De Minaur, dans le cadre du match entre l’Espagne et l’Australie du groupe B de l’ATP Cup, tournoi concurrent de la Coupe Davis créé l’an passé. Nadal a précisé qu’il espérait avoir récupéré d’ici jeudi, lorsque l’Espagne rencontrera la Grèce.

Compte tenu de son forfait, c’est finalement Roberto Bautista Agut qui affrontera maintenant de Minaur, tandis que John Millman joue en ce moment Pablo Carreno Busta dans le premier match.

Nadal, en quête d’un 21e tournoi du Grand Chelem à l’Open d’Australie pour dépasser au record Roger Federer, blessé, avait battu lors d’une exhibition à Adélaïde vendredi l’Autrichien Dominic Thiem 7-5, 6-4.

afp/pac