Mauvaises nouvelles à Genève-Servette – Rod et Descloux sur la touche pour longtemps Genève-Servette devra se passer pour plusieurs semaines de son gardien titulaire Gauthier Descloux et de son capitaine Noah Rod. Le Suédois Henrik Tömmernes s’en sort un peu mieux. Mais dix Aigles sont à l’infirmerie. Sport-Center

Le capitaine Noah Rod et le gardien Gauthier Descloux vont manquer plusieurs semaines de compétition. keystone-sda.ch

Le week-end noir a commencé vendredi avec la sortie sur blessure de Gauthier Descloux. Le gardien titulaire a dû être évacué de la glace à la 56e minute lors de la victoire 2-0 contre Rapperswil.

Les examens ont montré une blessure sérieuse au bas du corps. Gauthier Descloux n’effectuera pas son retour avant la pause olympique prévue en février (reprise du championnat le 22 février).

Le flou autour de Tömmernes

Samedi, à Bienne (victoire 1-3), Noah Rod s’est fracturé la main en bloquant un tir. Le capitaine a dû subir une intervention ce lundi et manquera entre six et huit semaines. Trois autres joueurs se sont blessés lors du match rugueux à Bienne: touché par une charge à la tête, le défenseur suédois est actuellement indisponible, selon le communiqué du GSHC. Son état est évalué au jour le jour et une décision de dernière minute sera prise pour la rencontre de jeudi face aux ZSC Lions.

Pouliot se blesse de nouveau

Le Québécois Marc-Antoine Pouliot, qui avait toutefois pu terminer la rencontre dans le Seeland, manquera les deux ou trois prochaines semaines de compétition en raison d’une blessure au bas du corps. Enfin, Stéphane Patry sera aussi absent quelques semaines après s’être blessé au bas du corps. L’équipe médicale estime son absence à deux ou trois semaines.L’ infirmerie du club des Vernets est déjà fréquentée par le défenseur finlandais Sami Vatanen (au jour le jour), le gardien Stéphane Charlin (cinq à sept semaines), Marco Miranda, Jonathan Mercier et Jesse Tanner, portant ainsi à dix le nombre de blessés dans le camp genevois.

