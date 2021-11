Renaissance d’une trilogie mythique – Rockstar Games remet au goût du jour les anciens «GTA» Pour fêter les vingt ans de la première sortie de l’une des plus célèbres franchises du jeu vidéo, l’éditeur américain sort un bundle de trois jeux entièrement remasterisés: Grand Theft Auto The Trilogy. Clément Bonard

La trilogie est d’ores et déjà disponible en version dématerielle sur tous les supports. Pour la version physique, il faudra attendre le 7 décembre 2021. Rockstar Games La ville de Vice City (inspirée du Miami de 1986) est resplendissante et colorée. Rockstar Games Rockstar Games 1 / 9

On ne présente plus «Grand Theft Auto», la sulfureuse franchise de Rockstar Games, et quatrième série de jeux vidéo la plus vendue de tous les temps avec 350 millions de copies écoulées à travers le monde.

Alors que l’impatience autour d’une hypothétique annonce d’un sixième opus de la saga se fait de plus en plus ressentir, l’éditeur américain sort ce jeudi une trilogie regroupant trois jeux légendaires.

Entièrement remis à neuf, les joueurs pourront redécouvrir GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas sous un tout nouveau visage, profitant de textures 4K, d’effets de lumières remasterisés et plus largement, d’une large refonte des mécaniques de jeu.

En effet, un gameplay modernisé avec une nouvelle roue des armes et une façon de jouer censée se rapprocher de ce qui était présenté dans le cultissime GTA 5 seront au programme. Des optimisations concernant la minimap et le GPS ont également été effectuées.

En outre, les mythiques musiques des radios du jeu (que vous pouvez écouter lorsque vous entrez dans un véhicule) ont été mises à jour. À vous les folles embardées sur la route aux sons des tubes les plus connus des années 80, 90 et 2000.

On pourra également apprécier de nouvelles animations faciales, qui permettront de donner plus de vie aux dialogues, souvent pleins d’esprit, du jeu.

On remarque aussi qu’un énorme travail sur les ombres, les lumières et les reflets a été effectué par les développeurs, donnant plus de profondeurs aux univers de Liberty City, Vice City et San Andreas. Le résultat final donne lieu à un effet «cartoon», très agréable visuellement.

Parmi les trois jeux remasterisés, lequel est votre préféré? GTA 3 GTA Vice City GTA San Andreas Se connecter Vous devez être connecté pour participer.

Précision importante: il s’agit bien ici d’un remaster et non d’un remake. Rockstar Games indique avoir voulu conserver le côté authentique de ces jeux, originellement sortis sur PlayStation 2. Vous retrouverez donc les mêmes scénarios qu’à l’époque, et vous incarnerez toujours Claude, Tommy Vercetti et Carl Johnson.

La roue des armes a entièrement été repensée et est désormais bien plus facile à utiliser. Rockstar Games

Déjà disponible sur PlayStation

Le prix à débourser pour vous procurer la trilogie est de 64 francs. Un montant assez élevé au regard de la vénérabilité des trois titres, qui ont tout de même entre 15 et 20 ans. Rockstar a d’ailleurs été pointé du doigt par de nombreux internautes pour ce choix pécuniaire.

Initialement prévus pour la fin de l’année, les jeux seront finalement disponibles en version dématérialisée sur tous les supports ce jeudi à 16 h. À noter que les versions PlayStation 4 et 5 sont d’ores et déjà téléchargeables depuis minuit. Le public de Sony peut donc se targuer d’avoir quelques heures d’avance par rapport aux joueurs Xbox, Switch et PC.

En revanche, la version physique du jeu sera disponible en magasin à partir du 7 décembre.

Clément Bonard est journaliste web et écrit pour la rubrique vaudoise. Après un bachelor en science politique à Lausanne, il a obtenu son master à l'Académie du journalisme et des médias de l'Université de Neuchâtel. Il a travaillé pour Le Matin, Le Matin Dimanche, et la radio neuchâteloise RTN. Plus d'infos @ClementBnrd

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.