Festival à Avenches – Rock Oz a accueilli 2000 festivaliers Une dizaine de groupes et DJ suisses se sont produits ce week-end au «Rock Oz 2021», une édition réduite en raison du Covid. Les festivaliers sont venus en nombre, se réjouissent les organisateurs.

Le festival Rock Oz’Arènes en version redimensionnée à cause du coronavirus a accueilli 2000 personnes vendredi et samedi à Avenches. Le but était de réunir environ 10% de la capacité habituelle des festivaliers: les espérances ont été largement dépassées, écrivent les organisateurs dimanche.

Le festival, baptisé pour l’occasion «Rock Oz 2021», a accueilli des artistes issus exclusivement de la scène suisse, dont notamment Phanee de Pool et Black Sea Dahu en tête d’affiche.

Le rendez-vous est pris du 10 au 14 août 2022 pour les 30 ans du festival Rock Oz’Arènes et pour la dernière fois dans le mythique amphithéâtre romain avant sa rénovation.

