Canton du Valais – Rochers instables à Rarogne-Niedergesteln, 76 habitants évacués

Le degré de danger d’avalanche reste fort dans le canton du Valais (degré 4) KEYSTONE/LOUIS DASSELBORN

Des rochers se sont éboulés durant la nuit en amont de la carrière de Rarogne-Niedergesteln. Les 76 habitants d’un quartier évacué vendredi n’ont pas pu rejoindre leurs habitations. Le site reste sous surveillance.

Des rochers sont tombés vers 4 heures du matin dans la carrière et dans le lit du Bietschbach. Il n’a pas été nécessaire d’intervenir car le cours d’eau n’a pas été engorgé, a indiqué à Keystone-ATS Isabelle von Roten, cheffe d’information de l’état-major de conduite communal.

Les 76 habitants du quartier situé à proximité du cours d’eau et évacués vendredi ne peuvent pas rentrer chez eux sauf, sous la surveillance des pompiers, pour aller chercher des médicaments ou s’occuper d’animaux. Une situation qui devrait durer jusqu’à dimanche midi, précise Isabelle von Roten.

La pluie semble à l’origine de l’important éboulement descendu vendredi, indique Georges Seewer, remplaçant chef Organe cantonal de conduite. Le site reste instable et sous étroite surveillance.

Le degré de danger d’avalanche reste fort dans le canton (degré 4) qui appelle à la plus grande prudence et prie la population de «limiter ses déplacements, de respecter les signalisations et surtout de ne pas s’approcher des couloirs à avalanches». Des routes et tronçons ferroviaires restent fermés, notamment entre Viège et Zermatt et Fiesch et Hospental.

