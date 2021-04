Cancer de l’endomètre – Roche reçoit le feu vert US pour l’homologation de Ventana Le groupe rhénan a obtenu une autorisation cruciale pour son projet visant à identifier les patientes atteintes d’un cancer de l’endomètre pouvant bénéficier d’une immunothérapie.

Près de 90’000 femmes meurent chaque année du cancer de l’endomètre dans le monde, explique Roche. AFP

Roche a reçu le feu vert de l’Autorité américaine du médicament (FDA) pour l’homologation de Ventana MMR RxDx, le premier diagnostic permettant d’identifier les patientes atteintes d’un cancer de l’endomètre pouvant bénéficier d’une immunothérapie, fait savoir le groupe rhénan par voie de communiqué vendredi.

Le MMR est un mécanisme moléculaire qui a permet de corriger certaines erreurs qui peuvent se produire spontanément lors de la réplication de l’ADN, précise le communiqué.

Près de 90’000 femmes meurent chaque année du cancer de l’endomètre dans le monde, explique Roche. Le cancer de l’endomètre est le cancer gynécologique le plus fréquent aux États-Unis et le quatrième cancer le plus fréquent chez les femmes en Amérique du Nord.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.