Coronavirus – Roche crée un test pour différencier le Covid-19 de la grippe Le groupe pharmaceutique suisse Roche a développé un test de diagnostic permettant de détecter et de distinguer le Covid-19 de la grippe. Le test a été approuvé par l’agence américaine des médicaments.

Roche a décroché aux États-Unis un feu vert pour le dépistage et la différenciation des infections au Sars-Cov-2 et au virus de l’influenza de type A et/ou B, à partir d’un frotti nasal ou nasopharyngé unique. Archives/Keystone

Le géant des médicaments et outils de diagnostic Roche a obtenu le feu vert de l’agence américaine des médicaments pour un test de diagnostic permettant de détecter et distinguer le SARS-CoV-2 des virus de la grippe A et B, a-t-il annoncé vendredi.

Appelé cobas SARS-CoV-2 & Influenza A/B, ce test de diagnostic a été approuvé par l’agence américaine des médicaments, la Food and Drug Administration (FDA) dans le cadre d’une procédure d’autorisation d’urgence, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Il sera également disponible sur les marchés acceptant le marquage CE, a précisé le groupe suisse.

Important avec la saison de la grippe

«Avec la saison de la grippe qui approche, ce nouveau test est particulièrement important dans la mesure où le SARS-CoV-2 et les infections grippales peuvent difficilement être différenciés sur la base des seuls symptômes», a déclaré Thomas Schinecker, le directeur général de la division diagnostics de Roche, cité dans le communiqué.

«Maintenant, avec un seul test, les professionnels de la santé peuvent en toute confiance fournir le bon diagnostic et traitement le plus efficace pour leur patient», a-t-il ajouté.

Ce test réalisé sur la base d’échantillons par prélèvement nasal ou nasopharyngée est destiné à être utilisé sur ses machines Cobas 6800 et 8800, largement diffusées dans les hôpitaux et capables de traiter des gros volumes.

Pour ce test, elles peuvent fournir jusqu’à 96 résultats en environ 3 heures, a quantifié Roche. Numéro un mondial de l’oncologie, le groupe suisse s’appuie également sur une importante division spécialisée dans les diagnostics médicaux.

ATS/NXP