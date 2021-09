Spectacle à Bâle – Roche célèbre les 125 ans de sa fondation L’entreprise pharmaceutique projettera des animations sur la tour de son siège à Bâle dès le 28 septembre à l’occasion du 125e anniversaire de sa fondation. Le spectacle visuel sera accompagné par l’orchestre symphonique de la cité rhénane.

Depuis sa fondation par Fritz Hoffmann-La Roche, le laboratoire Roche a parcouru un long chemin, devenant l’un des plus grands groupes pharmaceutiques du monde. KEYSTONE/Alexandra Wey

Roche célèbre les 125 ans de sa fondation. À partir du 28 septembre prochain et quatre jours durant, le géant de la pharmacie projettera sur la tour de son siège à Bâle des animations en trois dimensions, un spectacle visuel qui sera accompagné de musique jouée par l’orchestre symphonique de la cité rhénane.

Depuis sa fondation par Fritz Hoffmann-La Roche (1868-1920), le laboratoire des bords du Rhin, qui compte plus de 100’000 collaborateurs réalisant un chiffre d’affaires annuel de près de 60 milliards de francs, a parcouru un long chemin, devenant l’un des plus grands groupes pharmaceutiques du monde. Enfant de la bonne société bâloise, le jeune Fritz Hoffmann, achève un premier apprentissage d’employé de banque en 1886, qu’il complète en se formant dans la pharmacie Bohny, Hollinger & Co.

Travaillant ensuite pour une épicerie de Hambourg, il fait l’expérience d’une épidémie de choléra dans la cité du nord de l’Allemagne, avant de retourner à Bâle, après une période de quarantaine. Devenu Fritz Hoffmann-La Roche après son mariage avec Adèle La Roche, il devient associé dans la pharmacie Bohny, Hollinger & Co., dont il dirige le laboratoire de chimie. Toutefois, après s’être brouillé avec les autres propriétaires, il rachète ce dernier avec de l’argent emprunté à son père et renomme le 1er octobre 1896 l’entreprise F. Hoffmann-La Roche & Co.

Des animations en trois dimensions seront diffusées sur la tour Roche à Bâte dès le 28 septembre. KEYSTONE/Anthony Anex

La jeune entreprise connaît rapidement le succès avec sa toute première préparation, le sirop contre la toux «Sirolin» et se développe à un stade précoce. Avec son partenaire commercial Carl Meerwein, Fritz Hoffmann-La Roche crée des filiales en Europe et outre-mer dès le début du 20e siècle, notamment à Paris, Milan, New York, Saint-Pétersbourg et Londres.

Difficultés après la Grande Guerre

Mais la firme doit bientôt affronter des difficultés financières à la suite de la Première Guerre mondiale et de la Révolution bolchévique en Russie. En 1920, Fritz Hoffmann-La Roche meurt après une maladie rénale. La société va renouer avec le succès à partir de 1930 à la faveur de sa production de vitamines.

Après la Seconde Guerre mondiale, Roche intensifie la recherche pharmaceutique afin de réduire sa dépendance à l’égard du secteur des vitamines. En 1968, l’entreprise rhénane se lance dans le domaine du diagnostic, en se focalisant le développement de tests et d’équipements d’analyses.

Si les médicaments développés par Hoffmann-La Roche ont sauvé de nombreuses vies, l’histoire de l’entreprise n’est pas exempte de revers. En 1976, un grave accident chimique se produit à Seveso, au nord de Milan, dans l’usine Icmesa, propriété de Givaudan, alors filiale du groupe bâlois. Un nuage de dioxine et de soude caustique, composants toxiques destinés à la production d’un herbicide, s’échappe, contaminant les alentours du site et entraînant de nombreuses hospitalisations d’enfants ainsi que la mort de plusieurs dizaines de milliers d’animaux d’élevage.

Très médiatisé, l’accident, dû à l’absence de plan d’urgence après la surchauffe d’un réacteur, a donné son nom à tous les sites de production classés à risques en Europe. À titre de compensation, le groupe bâlois et ses filiales versent plus de 300 millions de francs aux quatre municipalités touchées, à la région de Lombardie ainsi qu’à l’État italien et plus de 7000 particuliers. Deux responsables d’Icmesa sont condamnés en 1985 à des peines de prison avec sursis.

En mains familiales

Peu avant le tournant du millénaire, un cartel des vitamines est démasqué: Roche doit s’acquitter d’une amende de 750 millions de francs aux États-Unis. Et en 2001, la Commission européenne condamne le géant rhénan à payer une amende de 462 millions d’euros pour avoir fixé les prix des préparations vitaminées. L’année suivante, le groupe cède cette activité après avoir scindé ses divisions «vitamines», «arômes» et «parfums».

À compter de ce moment, Roche met de plus en plus l’accent sur les biotechnologies. Au printemps 2009, le groupe s’empare du spécialiste américain du secteur Genentech, pour pas moins de 47 milliards de dollars. Fort de cette acquisition, le géant bâlois se voit couronné numéro un mondial des biotechnologies.

Si le géant pharmaceutique a changé au fil des ans, une constante est demeurée: la famille Hoffmann. Détenant actuellement 9,3% du capital-actions et surtout 50,1% des voix, la cinquième génération, contrôle toujours le groupe.

André Hoffmann est membre du conseil d’administration depuis 1996 et vice-président depuis 2006. Représentant la génération suivante, Jörg Duschmalé, a rejoint l’organe de surveillance l’année dernière.

ATS

