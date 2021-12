Hippisme – Robin Godel s’impose à Genève avec brio Quatre mois après avoir perdu son Jet Set aux JO, le Broyard crée la sensation à Palexpo, en s’imposant dans le cross country devant toutes les stars de la discipline. Christian Maillard Genève

Robin Godel et « Grandeur de Lully ». robingodel.com

Il n’aurait pas pu rêver mieux pour mettre un peu de baume sur cette drôle d’année 2021. Robin Godel, qui avait quitté Tokyo le cœur gros, si triste d’avoir perdu son «Jet Set», euthanasié après une chute dramatique dans le concours complet olympique, a remporté ce vendredi à Palexpo la 7e édition du cross country de Genève. Un bel exploit pour ce Broyard qui a laissé derrière lui toute la crème de la discipline, à commencer par le Français Karim Florent Laghouag, le vainqueur de 2017 et encore deuxième il y a deux ans.

«Après être passé si proche en 2019, c’est génial et vraiment incroyable d’être à cette place aujourd’hui, surtout devant un public pareil», savourait le Fribourgeois de 22 ans, au terme de son parcours époustouflant. Sur la selle de son bondissant «Grandeur de Lully», ce grand espoir du complet n’a dépassé que de 70 centièmes le temps idéal qu’il devait réaliser, à savoir 150 secondes. De quoi mériter l’hymne national et un joli chèque pour son exploit. Il a bien mérité ce tour d’honneur et de bonheur.

Bel exploit de Nadja Minder

Bel exploit aussi pour la jeune Nadja Minder (21 ans) qui a hissé sur ce tracé technique son «Aquila B» à un superbe 3e rang et un chrono de 153’’77. La jeune Zurichoise a notamment laissé derrière elle le multiple champion olympique Michael Jung. Les deux Vaudoises Mélody Johner et Camille Guyot ont également profité de cette belle soirée pour se faire vraiment plaisir sur ces 32 obstacles très exigeants.

Victorieux lors de la dernière édition, l’Irlandais Cathal Daniels a lui été victime d’une chute spectaculaire à quelques mètres de l’arrivée. Après Tokyo, on a frôlé un nouveau drame. Mais heureusement «Alcatraz» a fini par se relever. Quelle frayeur…

