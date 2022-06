Champion de Suisse surprise – Robin Froidevaux raconte son jour de gloire Lundi au bout du fil, le Vaudois de 23 ans, sacré dimanche champion de Suisse sur route, peinait toujours à réaliser. Sans s’emballer, il explique ce que pourrait changer ce titre. Simon Meier

Robin Froidevaux mène le train devant ses deux compagnons d’échappée. Il se montrera le plus fort au sprint. SAM BUCHLI

On entend un large sourire à l’autre bout du fil. La nuit a été courte, mais la magie semble sans fin. Sacré champion de Suisse sur route, dimanche, à la surprise générale à Steinmaur (ZH), Robin Froidevaux n’avait de son propre aveu pas encore totalement repris contact avec la réalité, lundi après-midi. «C’est dur d’atterrir parce qu’avec toutes ces émotions, je n’ai pas pu beaucoup dormir, rigole le Morgien. Quand je me suis retrouvé dans mon lit, je me repassais tout ça et ça tournait trop pour trouver le sommeil. Alors je me sens encore un peu dans les airs.»