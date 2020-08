WikiLeaks – Robin des Lois se mobilise pour accorder l’asile à Assange L’association française souhaite que le fondateur de WikiLeaks, poursuivi aux États-Unis pour avoir diffusé plus de 700’000 documents classifiés, obtienne l’asile politique en France.

Les défenseurs de Julian Assange n’hésitent pas à se faire entendre. Par exemple, ici, devant le tribunal de Westminster le 29 juin 2020. AFP

Une association française, Robin des Lois, a appelé jeudi les autorités françaises à accorder l’asile politique au fondateur de WikiLeaks, Julian Assange. Elle a interpellé son ancien avocat, Éric Dupond-Moretti, devenu ministre de la Justice et qui avait plaidé en ce sens dans le passé.

L’Australien de 49 ans, détenu au Royaume-Uni, est poursuivi aux États-Unis pour avoir diffusé à partir de 2010 plus de 700’000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan.

L’examen par la justice britannique de sa demande de remise aux autorités américaines doit reprendre en septembre.

«On demande rendez-vous à Éric Dupond-Moretti pour qu’il relance la demande d’asile au président Emmanuel Macron, une demande qu’il avait formulée à cor et à cri en février lorsqu’il était devenu l’avocat de Julian Assange», a expliqué à l’AFP François Korber, le délégué général de l’association Robin des Lois.

«Peine indigne»

Au cours d’une conférence de presse organisée avec l’organisation Reporters sans frontières (RSF), Éric Dupond-Moretti avait alors exhorté Emmanuel Macron à accorder l’asile politique à Julian Assange au vu de sa «situation désespérée».

«Les 175 ans de prison qu’on lui promet aux États-Unis, c’est une peine indigne, insupportable et contraire à l’idée que l’on peut tous se faire des droits de l’homme», avait-il poursuivi, ajoutant travailler à une demande d’asile politique.

Dans un courrier au ministre, l’association Robin des Lois, qui milite pour l’amélioration des droits des détenus, reprend cette proposition et «émet le souhait que l’État français prenne l’initiative de proposer à Julian Assange l’asile politique».

«La proposition de rencontre de Robin des Lois sera étudiée», a réagi le Ministère de la justice, interrogé par l’AFP. Cependant, ajoute-t-il, «le garde des Sceaux (ministre) ne peut pas interférer dans des procédures de demande d’asile qui relèvent de la responsabilité d’un organisme indépendant, l’Ofpra», l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Rejet de Hollande

En 2015, Julian Assange avait présenté une requête d’asile en France de manière informelle, dans une longue lettre ouverte publiée par le journal «Le Monde». Mais le président François Hollande avait rejeté cette demande.

Le fondateur de WikiLeaks est actuellement emprisonné à la prison londonienne de haute sécurité de Belmarsh. Il a été arrêté en avril 2019 après avoir passé sept ans reclus à l’ambassade d’Équateur à Londres. Il s’y était réfugié après avoir enfreint les conditions de sa liberté sous caution, craignant une extradition vers les États-Unis.

ATS/NXP