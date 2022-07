Retour sur le MJF – Robert Plant dans de beaux draps En osmose cosmique avec Alison Krauss, l’ex Led Zep a soufflé un vent folk à la délicatesse de velours sur le Stravinsky, mercredi 13 juillet. Francois Barras

«Salut mes potes»! Robert Plant a depuis belle lurette fait tomber son armure d’inatteignable dieu métallique du rock, quand il envahissait les stades avec Led Zeppelin. Reconverti en brodeur de fines mélodies du sud américain, c’est avec cette même simplicité (mais pas sans charisme) qu’il salue en français le public du Stravinsky.

Ce mercredi soir, il entre en scène par la droite, Alison Krauss par la gauche, l’un et l’autre se rejoignant au centre comme la symbolique de leur entente: deux artistes pour une seule voix tant leur communion confine à l’osmose.

Derrière eux, un gigantesque rideau illuminé, là aussi une métaphore de l’univers velouté, classique et soyeux où le duo vagabonde, aidé en cela par quatre musiciens maîtrisant toutes les subtilités du bluegrass et de la folk américaine, qu’ils la jouent sur des guitares électrifiées, des violons, des banjos ou des mandolines. Qu’importe le flacon, seul compte la légère et entêtante ivresse qui se dégage de cette musique à la beauté sans âge. Tout y est fin sans être fragile, doux sans devenir mièvre, mesuré sans verser dans l’ennui.

Rock and Roll

Si les musiciens impressionnent par leur polyvalence, c’est encore la qualité vocale qui l’emporte. Grippée, Alison Krauss retrouve la scène après avoir dû annuler quelques dates: elle laissera le soin d’occuper le micro entre les chansons à son camarade, lequel se réjouit «de retrouver Montreux, 52 ans après y avoir joué pour la première fois!»

C’était avec Led Zeppelin, un concert hors festival organisé par Claude Nobs, dont Plant salue la mémoire. Et de lancer «Rock And Roll» sur un tempo épais mais non dénué de groove, tandis qu’un violon se charge de jouer à sa façon le solo de Jimmy Page. La plus grande ovation du concert.

On regrettera seulement son format un peu court, 80 petites minutes, sans doute dû à la convalescence d’Alison Krauss. Si l’Américaine a économisé son énergie, sa voix n’a en revanche trahi aucune fêlure, trouvant encore et toujours l’harmonie parfaite avec celle de l’Anglais, ancien hurleur qui préfère depuis longtemps chercher l’émotion dans la mesure de sa voix en or.

Parlant d’or, on peine à imaginer le montant du chèque si Robert Plant, 73 ans, reformait Led Zeppelin pour une ultime tournée, ce dont rêve Jimmy Page. Mais c’est sur la promesse d’une prochaine venue personnelle à Montreux, la cinquième au festival, que l’incorruptible quitte la scène, sans regard en arrière.

