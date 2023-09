Rixe à la fête foraine – Le père condamné à trois ans et demi de prison Le verdict du procès opposant une famille à un groupe d’amis qui s’étaient battus en 2021 a été rendu. Deux jeunes ont, quant à eux, été acquittés. Léa Frischknecht DÉVELOPPEMENT SUIT

PATRICK TONDEUX

La présidente Alexandra Jacquemet a rendu son verdict dans le procès de la rixe au Luna Park qui opposait trois membres d’une même famille et un groupe de cinq amis. Le père de 49 ans, qui avait notamment asséné deux coups de pied dans la tête d’un des jeunes présents ce soir-là, est condamné à trois ans et demi de prison pour tentative de lésion corporelle grave, participation active à une rixe et injure.

Sa femme, quant à elle, a été qualifiée par le tribunal comme le «détonateur» de la bagarre. Elle est condamnée à 14 mois de prison avec sursis pour participation active à une rixe. La peine se limite à 30 jours-amendes fixés à 30 francs pour leur fille qui a donné un coup de pied à l’un des jeunes. Une sanction assortie du sursis. Pour rappel, le fils aîné de la famille, accusé d’avoir administré plusieurs coups de couteau, sera jugé en France où il est incarcéré.

Du côté des jeunes, deux d’entre eux ont été acquittés, le tribunal n’ayant pu démontrer leur participation active à la rixe. Les trois autres ont été reconnus coupables de participation à une rixe. Deux d’entre eux se voient condamnés à une peine pécuniaire avec sursis alors que le dernier, vu les blessures subies – notamment une ablation de la vésicule biliaire – est exempté de toute peine par le tribunal.

Léa Frischknecht est journaliste RP à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos

