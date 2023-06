Piscines publiques – Rivés à leur smartphone, les parents en oublient leur marmaille Les cas d’enfants qui échappent à la surveillance de leurs parents absorbés par leur écran sont en augmentation. Réactions à Bellerive. David Genillard

Le règlement est affiché partout à la piscine de Bellerive mais les parents de jeunes enfants sont de plus en plus distraits par leurs téléphones portables. YVAIN GENEVAY

Dur, dur de se passer de son smartphone. En 2015, la police lausannoise avait fait le buzz avec une campagne-choc, invitant les piétons à lever leur nez de leur écran dans la rue. Le phénomène inquiète dans bien d’autres espaces publics, et notamment aux abords des piscines. Mi-mai, la presse bernoise relatait la mésaventure d’un garçonnet qui a chuté dans l’eau à Bolligen (BE). Sa mère était occupée à surfer non sur les vagues, mais sur son portable.