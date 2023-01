Exposition à l’Appartement – Riverboom se la joue potache et collectif Le collectif italo-suisse s’est installé dans le lieu d’exposition veveysan comme à la maison. Drôle et ludique. Boris Senff

Entre des pigeons et des bellâtres – à moins que ce ne soit l’inverse? – un baby-foot à consommer sans modération. Images Vevey

Composé de photographes mais aussi de journalistes, le collectif Riverboom doit son nom à une vallée d’Afghanistan où coule la rivière Boom… En 2002, il faisait chaud chez les talibans, et les reporters étaient peut-être un peu plus tendus. Vingt ans plus tard, la fine équipe – Claude Baechtold, Edoardo Delille, Gabriele Galimberti, Serge Michel, Alexandre Tzonis et, last but not least, Paolo Woods – fête ce curieux anniversaire à l’Appartement, lieu d’exposition permanent d’Images Vevey, par une carte blanche détendue du slip qui entend exhiber les greatest hits de la bande éprise d’autodérision. Si c’est bien en voiture qu’on voit Paolo Woods et Serge Michel, sur une de leurs vidéos, s’engueuler avec détermination, les différentes haltes domestiques ne manquent pas d’occasions de se marrer sans toujours chercher à démêler le lard du cochon.