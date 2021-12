Face à face – Rive sur la bonne voie? Deux conseillers municipaux Ville de Genève n’ont pas la même perception du futur du carrefour et des rues avoisinantes. Opinion Delphine Wuest - Conseillère municipale Les Verts , Maxime Provini - Conseiller municipal PLR

On apprenait dans la «Tribune de Genève» du 1er décembre qu’une majorité de conseillers municipaux de la Ville de Genève avait voté en faveur de l’initiative «Pour un centre-ville vivant, piéton et végétalisé». Ce nouvel épisode de la déjà longue histoire de l’aménagement de Rive est commenté ici par une partisane de l’initiative et un opposant à celle-ci, qui juge son application problématique.

Piétonniser et végétaliser dès maintenant

Delphine Wuest Afficher plus Conseillère municipale Les Verts

Notre initiative a été pensée comme un contre-projet à Clé-de-Rive. Le parking enterré à 64% en votation, l’IN-7 propose de piétonniser et de végétaliser le centre-ville plus largement en ajoutant la rue de la Rôtisserie au périmètre. Signée par les habitant⋅e⋅s, validée par le Conseil d’État et par le Conseil administratif de la Ville, elle a été votée par une large majorité du Conseil municipal le 30 novembre (le PDC s’est rallié à la gauche, l’UDC abstenue).

Au sein du Conseil municipal, on a entendu de rares voix arguer que les magasins feraient faillite. Des croyances pourtant balayées depuis belle lurette par les statistiques: Bordeaux, Lausanne ou encore Carouge n’ont que des commerçant⋅e⋅s ravi⋅e⋅s. Enfin, ceux de la zone piétonne! Car la tendance s’est inversée: ce sont désormais ceux qui ont pignon sur le trafic qui se plaignent du désavantage! Nous sommes aujourd’hui en plein changement de paradigme, et partout nos voisin⋅e⋅s font la part belle aux mobilités douces: Paris prévoit de supprimer 70’000 places de stationnement sur les quatre ans à venir, à Zurich les habitant⋅e⋅s viennent d’abroger la loi sur la compensation des places de parking, le canton de Genève s’est lui-même donné pour objectif de diminuer de 40% le trafic motorisé d’ici à 2030.

Ici, on reste petits joueurs: de Bel-Air à Rive, Rôtisserie comprise, il faudra supprimer 125 places. Ce sera fait dans le respect de la loi: la LMCE, récemment assouplie en votation cantonale, prévoit des dérogations. Rappelons que de nombreux parkings souterrains (7) existent dans la zone, dont les deux nouveaux de la gare CEVA des Eaux-Vives, qui sont désespérément vides et à seulement deux arrêts de tram de Rive. Rive, où nous souhaitons toutes et tous avancer rapidement.

Venue nous présenter son avant-projet en Commission, la magistrate Frédérique Perler prévoit de procéder en trois étapes, afin de démarrer les premiers travaux bientôt. Le premier volet reprend l’aménagement piétonnier de Clé-de-Rive (sans le parking). L’architecte lauréate est prête à remettre son projet sur pied. Après une mise à jour et quelques ajustements, notamment le maintien des 69 arbres existants, il nous semble réaliste d’espérer l’ouverture du chantier dès 2023.

En parallèle, il faudra imaginer le réaménagement de la rue de la Rôtisserie, déjà en zone de rencontre depuis plus de vingt ans et pourtant jamais respectée - la 2e phase. Enfin, pour la 3e, notre maire inclut la rue du Rhône, souhaitant rendre aux mobilités douces (piétons, cyclistes et TPG) cette rue déjà inscrite comme telle dans le plan piéton de la Ville de Genève… depuis 2004!

À l’heure de l’urgence climatique, l’IN-7 prévoit aussi de végétaliser amplement la zone. Nous souhaitons que Rive soit la première d’une longue liste et qu’elle essaime dans tous les quartiers de la Ville. Car chacun⋅e de ses habitant⋅e⋅s a droit à moins de pollution, moins de bruit, moins d’îlots de chaleur. Nous avons toutes et tous droit à des quartiers «vivants, piétons et végétalisés».

Pourquoi le PLR a-t-il refusé l’initiative?

Maxime Provini Afficher plus Conseiller municipal PLR

Cette initiative demande la piétonnisation de toutes les rues comprises entre les périmètres de Rive et de Bel-Air. Pour le PLR, il n’était pas envisageable de soutenir cette initiative, aussi louables soient ses intentions, en raison du caractère irréalisable de ce projet au regard de la législation actuelle en matière de compensation des places de stationnement. Néanmoins, cette initiative a été validée par la majorité du Conseil municipal de la ville de Genève lors de sa séance du 30 novembre 2021.

Pour le PLR, la majorité fait preuve d’incohérence en se félicitant de mettre en route la piétonnisation de ce périmètre tout en faisant abstraction des règles ou lois en vigueur à coup de «Il n’y a qu’à…», «Il faut qu’on trouve des solutions…» En réalité, la seule chose qui a finalement été acceptée par la majorité la semaine dernière, c’est une dépense supplémentaire de 3 millions de francs pour qu’un rapport nous confirme qu’en raison des règles en vigueur, il ne sera pas possible de piétonniser l’ensemble du secteur souhaité par l’initiative. Mais aucun membre de la majorité n’a le courage de le reconnaître. On se serre la main et on s’estime heureux…

Pourquoi le Conseil administratif n’a-t-il pas utilisé correctement toutes les études, tous les projets, tous les rapports effectués depuis ces quinze dernières années, et dont il disposait, pour directement proposer quelque chose de réalisable? Devons-nous avoir peur de dire non à un projet, aussi louable et souhaitable soit-il? Que va-t-il se passer dans cette zone d’ici à 2025? Au mieux, une minipiétonnisation du secteur Pierre-Fatio, réalisée par les mêmes personnes qui affirmaient que le périmètre piéton de l’initiative Clé-de-Rive était trop réduit. Au pire, rien, le désert. Uniquement des sous dépensés sans scrupule pour démontrer qu’avec la législation en vigueur, on ne peut pas créer de qualité de vie dans le secteur.

Et cela, alors même qu’il y a une année un projet (Clé-de-Rive), qui était un compromis, qui aurait permis de redonner vie à toute une partie du secteur visée par l’initiative, a été refusé par la majorité du Conseil municipal et de la population.

Le PLR n’est pas opposé à la piétonnisation et à la pacification de certains secteurs de notre ville, bien au contraire. Mais malheureusement, ou heureusement, c’est à choix, il y a des règles à respecter. J’ai eu l’occasion de le dire le jour même du résultat du scrutin sur Clé-de-Rive, j’ai eu l’occasion de le redire lors de la séance du 30 novembre du Conseil municipal. La piétonnisation du centre-ville fera partie des programmes politiques de tous les partis lors de la campagne municipale de 2025 car, d’ici là, peu de projets auront été réalisés, mais beaucoup d’argent pour des crédits d’études aura été dépensé.

Dans le même registre, mais au chapitre des propositions concrètes, mon collègue et ami Pierre de Boccard a eu la bonne idée de proposer un vrai projet, accepté également par la majorité du CM et qui permettra de donner un nouveau souffle à la rue de Montchoisy, pour les habitants, pour les commerçants, mais sans pour autant supprimer complètement la voiture. Comme quoi, quand on veut aller aussi vite que souhaiterait la majorité du Conseil municipal en Ville de Genève, il faut déposer des textes concrets et consensuels qui permettent d’inclure tous les acteurs de la mobilité à Genève.

