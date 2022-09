À mesure que les banques centrales durcissent leurs politiques monétaires, la croissance économique ralentit et l’évolution des marchés financiers reste tributaire de la trajectoire des taux d’intérêt. Comment évaluer les risques de récession dans la plus grande économie du monde en 2023 – et dans quelle mesure cela se reflète-t-il déjà dans les prix des actifs financiers?

La politique monétaire américaine ne montre aucun signe de relâchement. Au début du mois de septembre, la Réserve fédérale a relevé ses taux directeurs de 75 points de base, poursuivant ainsi son rythme de resserrement agressif pour la troisième réunion consécutive. Les nouvelles prévisions situent les taux à 4,25-4,5% d'ici la fin de l’année, alors que la croissance annuelle en 2022 devrait avoisiner 0,2%. Le président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, a réitéré l’intention de la Fed de s’orienter «délibérément» vers un niveau de taux qui freine activement la croissance afin de juguler l’inflation, quels que soient les risques et coûts économiques.

La Fed n’a guère d’autre choix face à des pressions inflationnistes élevées. Ramener l’inflation à son objectif de 2% est une tâche complexe. Alors que les prix de l’essence et de nombreux biens de consommation se détendent et que les tensions sur les chaînes d’approvisionnement s’atténuent, les coûts du logement et la croissance des salaires s’envolent. Les loyers pourraient se maintenir à un niveau élevé pendant des mois, même dans un contexte de ralentissement du marché du logement, alors que le marché de l’emploi reste très tendu. En effet, la croissance des salaires est désormais compatible avec une inflation annuelle de 6 à 7%. La Fed devra agir davantage pour maîtriser ces pressions qui menacent de maintenir les prix à un niveau élevé. Dans ces conditions, nous prévoyons une nouvelle hausse des taux directeurs de 75 points de base lors de la réunion de la Fed de novembre, suivie d’un relèvement de 50 points de base en décembre, et potentiellement une tour de vis supplémentaire de la même ampleur en janvier 2023.

«Nous privilégions les actifs de qualité, conservons une posture prudente sur les actions»

Il est possible que la Fed s’arrête autour de 4,5% en 2023, à condition que l’inflation ralentisse de manière convaincante dans les mois à venir. Dans un tel contexte, l’économie américaine devrait entrer en récession l’année prochaine. Nous prévoyons une croissance de 0,5% pour l’ensemble de l’année 2023 et une hausse du chômage à 5%, voire plus, un taux supérieur à la prévision de 4,4% de la Fed. Mais si la Fed se voit contrainte de porter les taux directeurs à 5% ou plus, la contraction économique pourrait être beaucoup plus douloureuse, avec de nouvelles pertes d’emplois et de nombreuses défaillances d’entreprises.

Les enquêtes de marché témoignent déjà d’une forte augmentation de l’aversion pour le risque. Cependant, les risques de récession ne se reflètent pas encore dans les prévisions des analystes, notamment en matière de prévision de bénéfices et de marges des entreprises cotées. Les écarts de crédit à haut rendement pourraient également s’élargir.

Alors que l’indice boursier américain S&P 500 a chuté d’environ 22% depuis le début de l’année, nous notons que la baisse médiane lors de huit épisodes de récession depuis 1960 a été de 35%. Dans ce contexte, nous privilégions les actifs de qualité, conservons une posture prudente sur les actions et continuons de recourir aux stratégies de couverture (options de vente sur les indices boursiers américains et européens) qui nous permettent de protéger partiellement les portefeuilles de nos clients contre les risques de baisses supplémentaires.

Stéphane Monier Afficher plus CIO Banque Lombard Odier & Cie SA

