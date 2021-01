Train – Risque d’avalanche: trafic ferroviaire suspendu en Valais Les CFF ont annoncé mercredi soir la coupure jusqu’à nouvel ordre de la ligne entre Niederwald (VS) et Hospental (UR) en raison du risque d’avalanche.

Image d’illustration. AFP

La ligne de chemin de fer entre Niederwald (VS) et Hospental (UR) est interrompue en raison d’un danger d’avalanche, ont indiqué les CFF jeudi soir. Aucun service de remplacement n’est possible. La durée de la coupure n’est pas connue.

ATS