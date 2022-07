Politique britannique – Rishi Sunak et Liz Truss s’affronteront pour succéder à Boris Johnson L’ancien ministre des Finances et l’actuelle ministre des Affaires étrangères restent seuls en lice pour accéder au 10 Downing Street. Verdict le 5 septembre. Tristan de Bourbon

L’ex-ministre britannique des Finances Rishi Sunak et la ministre des Affaires étrangères Liz Truss se sont qualifiés ce mercredi pour la dernière phase de la course à la succession du premier ministre Boris Johnson. AFP/AP

Les députés conservateurs ont choisi. Les finalistes pour succéder à Boris Johnson à la tête du Parti conservateur, et donc au poste de premier ministre, sont l’ancien ministre des Finances Rishi Sunak et la ministre des Affaires étrangères Liz Truss. La ministre du Commerce extérieur Penny Mordaunt, présentée depuis le début des votes la semaine dernière comme la possible surprise, n’est pas parvenue à déloger les deux grands favoris. Les 160’000 adhérents du Parti conservateur doivent maintenant les départager. Ils voteront jusqu’à la fin du mois d’août, après avoir suivi leurs débats organisés aux quatre coins du pays.