Après des semaines de théâtre politique, Rishi Sunak est devenu le troisième premier ministre du Royaume-Uni en trois mois. Les défis économiques se sont intensifiés avec l’administration de Liz Truss, mais ils n’ont pas changé. Les marchés financiers attendent l’engagement du nouveau gouvernement en faveur d’une politique budgétaire que le pays peut se permettre.

Comme la plupart des économies européennes, le Royaume-Uni fait face à une inflation élevée liée à l’augmentation des prix de l’énergie et à une importante dette publique postpandémie. La politique de baisses d’impôts non financées de Liz Truss a entamé la confiance dans la capacité du gouvernement à gérer l’économie, alors que les citoyens restent confrontés à une crise du coût de la vie.

Le verdict des marchés financiers ne s’est pas fait attendre. Le 2 octobre, l’agence de notation Moody’s a confirmé sa note de «Aa3» pour le Royaume-Uni, mais a abaissé les perspectives pour l’économie de «stables» à «négatives», citant des attentes de croissance plus faible, une inflation plus élevée et une incertitude politique grandissante. Le rendement des obligations gouvernementales (gilts) a augmenté et le marché a connu de fortes turbulences au moment où les fonds de pension ont dû faire face à des problèmes de liquidité en vendant des gilts.

La Banque d’Angleterre (BoE) est intervenue avec la promesse de dépenser de 65 milliards GBP pour acheter des gilts jusqu’au 14 octobre, au moment où elle avait prévu d’en vendre 80 milliards. En 2022, le rendement des gilts à 10 ans a augmenté de façon spectaculaire, passant de moins de 1% en janvier à un pic de 4,54% le 27 septembre, avant de retomber à environ 3,6%.

«La suppression des mesures du gouvernement Truss réduit le risque de voir l’inflation dépasser le taux annualisé de 10,1% enregistré en septembre et atténue la pression sur la BoE.»

La suppression des mesures du gouvernement Truss réduit le risque de voir l’inflation dépasser le taux annualisé de 10,1% enregistré en septembre et atténue la pression sur la BoE. Pour les investisseurs, la question sera de savoir à quel rythme la banque centrale osera désormais relever ses taux directeurs pour endiguer l’inflation sans nuire davantage au marché immobilier. La crise est loin d’être résolue. En termes de PIB réel, l’activité du Royaume-Uni n’a toujours pas retrouvé ses niveaux d’avant la pandémie et nous prévoyons une stagnation de la croissance en 2023.

L’économie britannique doit répondre à des questions fondamentales concernant sa trajectoire de croissance: comment financer les subventions énergétiques après avril 2023 et quel programme fiscal pour générer de la croissance économique tout en gérant la dette? Depuis le référendum sur le Brexit, la livre sterling s’est affaiblie, augmentant le coût des importations sans générer de hausse des volumes d’exportations. Selon une étude, les exportations de marchandises vers l’UE étaient inférieures de 16% au niveau qui aurait été le leur sans le Brexit, et les exportations de l’UE vers le Royaume-Uni sont inférieures de 20%.

À plus long terme, les fondamentaux économiques laissent présager davantage de faiblesse pour la devise britannique. Le déficit de la balance courante s’inscrit à des niveaux historiques, ce qui rend difficile son financement à l’avenir.

Comme l’a déclaré en janvier 2016 l’ancien gouverneur de la BoE Mark Carney, le Royaume-Uni dépend de l’appétit des investisseurs pour les actifs britanniques. À l’époque, le déficit de la balance courante s’élevait à 3,7% du PIB, alors qu’il a atteint 8,3% au premier trimestre 2022.

Stéphane Monier Afficher plus CIO Banque Lombard Odier & Cie SA.

