Il faut faire vite avec les premiers ministres britanniques: on en est au cinquième en six ans, à peine commence-t-on à les reconnaître sur les photos du G20 qu’ils démissionnent aussitôt, sous pression de l’actualité, d’un scandale, d’une économie vacillante, d’une inflation à deux chiffes et d’un Brexit indigérable. Voici donc Rishi Sunak, 42 ans, jeune et beautiful. Good luck, Rishi, really. Ce qui a cependant pas mal occupé les commentateurs, professionnels ou réseautés, en nos temps complexes d’intersectionnalité dans tous les sens, c’est le minoritaire victimisé, ou pas, en Mister Sunak.

Car oui, c’est la première fois qu’un «non-blanc» devient chef du gouvernement britannique. C’est une bonne case de cochée. Il est de religion hindoue, minoritaire en Angleterre, enfant d’immigrés, et il est le plus jeune de l’histoire contemporaine dans sa fonction, il est végétarien, encore de bonnes cases. Mais gosh, ou damned, comme vous voulez, ça ne suffit pas à en faire une victime correcte, donc un héros de notre temps.

Car Rishi est très riche, ses parents avaient du bien, il a épousé une Indienne très très riche (son couple a une fortune évaluée à deux fois celle du roi Charles III) qui se débrouille – légalement, comme toujours – pour ne pas payer d’impôts en Angleterre. Ajoutez au tableau des études dans un collège privé, genre celui de Harry Potter, puis Oxford, puis Stanford, puis Goldman Sachs, puis des fonds spéculatifs. Un parcours que seule une «minorité», s’il est permis de rigoler du vocabulaire, de citoyens anglais réussissent.

Voici donc un cas d’école sociétal. D’un côté, il est réjouissant de voir la multiculturalité postimpériale british se faire une place à Downing Street. De l’autre, est-ce encore de la multiculturalité quand l’ADN du Pendjab se transforme en génome millionnaire puriste techno-libéral habillé sur Savile Row? Pour vous faire une idée de la profonde complexité politique de ce débat identitaire ou discriminant, je vous laisse consulter l’opposition des tweets, par exemple ceux de la députée socialiste Ada Marra et du député PLR Philippe Nantermod.

Je crois cependant qu’en matière de mélanges culturels internationaux, le terme devenu désuet d’«assimilation» est trop peu employé. Il a été renvoyé à une sorte de mise au pas presque raciste des immigrés de jadis, enjoints d’adopter le plus rapidement possible les modes de fonctionnement du pays qui les accueillait. Or, c’est ce phénomène qui semble à l’œuvre chez les Sunak: l’ambition comme moteur, la fortune comme symbole, les costumes serrés, le Parti conservateur, cigare et whisky, tout cela leur faisait à l’évidence envie. Et Rishi, secundo baigné de Hampshire et City, pense désormais qu’Adam Smith était tellement plus smart que ce loser de Gandhi.

