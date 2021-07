Expansion économique – Ringier reprend des actifs d’Axel Springer dans les pays de l’Est Le groupe de presse prend une nouvelle dimension en Europe de l’Est. La coentreprise avec l’allemand Axel Springer compte désormais 200 médias imprimés et numériques.

Ringier, ici son patron Marc Walder, va reprendre plusieurs actifs auprès de l’allemand Axel Springer, avec lequel il détient déjà une coentreprise. Ces acquisitions permettront au groupe de médias zurichois de renforcer sa position dans plusieurs pays de l'Est (archives). KEYSTONE/WALTER BIERI

Le groupe de presse Ringier a annoncé mercredi la reprise d’actifs auprès de l’allemand Axel Springer, avec lequel il détient déjà une coentreprise. Ces acquisitions lui permettront de renforcer sa position dans plusieurs pays de l’Est.

La transaction doit être finalisée d’ici la fin de l’année, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes. Aucun détail financier ne sera dévoilé.

Ringier renforcera son portefeuille avec des rachats en Hongrie, Serbie, Slovaquie, Estonie, Lettonie et Lituanie. À l’exception de la Slovaquie, où le fondateur de la société conserve une participation minoritaire, les autres actifs seront détenus à 100% par Ringier. Ces investissements serviront également à consolider sa position sur les marchés roumain et bulgare.

La coentreprise entre Ringier et Axel Springer en Pologne reste en place et doit continuer sa croissance. Désormais, elle se restreindra à ce pays de 40 millions d’habitants, le plus grand marché pour Ringier en Europe de l’Est.

Lancée en 2010, cette coentreprise compte désormais 3100 collaborateurs, gérant 200 médias imprimés et numériques. Mesurés à leur part dans l’Ebitda, les médias numériques y représentent 85% des revenus.

ATS

