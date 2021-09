Prix d’architecture (2/10) – Rigaud 55 ou comment densifier la zone villas À Chêne-Bougeries, entre un quartier de villas et de petits immeubles locatifs, six «grandes maisons» en bois favorisent les liens entre voisins. Laurence Bezaguet

Des espaces végétalisés, dotés de bancs, favorisent les échanges au pied des immeubles de la Coopérative Rigaud, au 55, route de Rigaud à Chêne-Bougeries. Steeve Iuncker-Gomez

En empruntant la route JeanJacques Rigaud, à Chêne-Bougeries, vous ne pouvez pas manquer cet ensemble boisé. «Il tranche avec les habituels immeubles en béton», notent deux professionnels de la construction, sirotant un verre au café du coin dont ils sont des habitués. Nous sommes à la coopérative Rigaud 55 et l’architecte Julia Zapata, qui nous fait visiter les lieux ce jour-là, se réjouit de cette présence: «Nous souhaitions favoriser une telle connexion entre habitants et visiteurs. La place commune, ouverte sur le quartier, a été créée dans cet esprit.»

Dynamique relationnelle, ces deux mots qualifient bien l’ambition du bureau Bonhôte Zapata Architectes, vainqueur d’un concours qui leur a permis de réaliser ce complexe particulièrement vert. Tant au niveau de son environnement immédiat empli de nombreux arbres que de la production d’énergie renouvelable locale qu’il génère. «Ce projet aborde le thème délicat de la densification de la zone villas en périphérie de Genève», relève l’architecte et enseignant Philippe Bonhôte.

Exploitant les marges de liberté permises par un plan localisé de quartier qui prévoyait là une simple barre, Rigaud 55 se présente comme une série de six «grandes maisons» avec des toitures à pan, dont les dimensions et la disposition créent une transition entre le quartier de villas et les petits immeubles locatifs qui l’entourent. «Le but visé est de permettre une bonne appropriation des lieux par les habitants et une parfaite intégration dans le voisinage», ajoute l’architecte.

Il ne veut pas déménager

Ces édifices comptent deux à trois logements par niveau, accessibles par de larges paliers extérieurs qui leur donnent une vraie valeur d’usage et favorisent la convivialité entre locataires. Les parois intérieures de ces coursives sont dotées de faïences blanches au dessin particulier, permettant un jeu de lumière et de reflets attractifs.

«Je ne veux pas déménager, je suis trop heureux ici», témoigne Colin, 3 ans et demi, qui profite de ce généreux espace commun pour foncer à vélo. Canapés, tables, plantes, corbeilles de recyclage emplies de bouteilles… ce joyeux foutoir atteste de la vitalité ambiante. «Un vrai prolongement de l’habitat», vante Julia Zapata. «La transition entre espace public et chez soi», renchérit Philippe Bonhôte.

Les deux architectes, Julia Zapata et Philippe Bonhôte, ont répondu à la responsabilité sociale qui leur incombe. Steeve Iuncker-Gomez

Maître d’ouvrage du projet, la Codha n’est pas étrangère à cet élan: cette coopérative participative attache, en effet, une grande importance à la création de lieux encourageant la sociabilité de ses coopérateurs et habitants. La présence de salles communes, dont une dédiée à la musique, d’une crèche, d’ateliers de bricolage et de jardinage, mais aussi de chambres d’amis, est une réponse directe à ces préoccupations. «L’architecture, ce n’est pas que le dessin et la précision, rappelle Julia Zapata. L’objectif, c’est que les gens apprécient leur habitat. Nous, les architectes, avons un impact sur leur qualité de vie et donc une vraie responsabilité sociale.»

Le père du jeune Colin se félicite de cette philosophie: «Tous ces espaces communs renforcent les liens entre les habitants, on prend souvent des verres ensemble.» À entendre cet enseignant trentenaire, les fêtes de voisins multigénérationnelles se multiplient: «Un vrai village où tout le monde se connaît, cela a été très précieux durant la pandémie. La solidarité a été spontanée.»

La part belle au bois

Et puis, «Rigaud 55, c’est beau, ajoute-t-il. Cette architecture nous offre une multitude de tableaux vivants.» Au rez-de-chaussée, chaque maison est ainsi séparée par un passage reliant l’avant et l’arrière du site, favorisant la perméabilité de celle-ci… et la quantité d’images qui peuvent s’en dégager, selon son imagination.

Les coursives, elles aussi, renforcent la convivialité entre locataires. Steeve Iuncker-Gomez

La matérialité des façades fait, quant à elle, la part belle au bois, utilisé tant pour ses qualités visuelles que tactiles. «Faudra voir comment ce bois vieillit», tempèrent les deux hommes rencontrés au café. «Une vraie question, admet Philippe Bonhôte. L’enveloppe, bardée de lattes d’épicéa naturellement prétraitées avec un champignon pour affronter tant la pluie que le soleil, devrait être garante de stabilité. Et puis l’empreinte écologique du bois le rend idéal pour un usage dans la construction.»

La Codha s’attache aussi à réaliser des bâtiments exemplaires en matière d’énergie. Le bâtiment répond ainsi au standard Minergie-P-Eco et le chauffage est assuré par une pompe à chaleur sur sondes géothermiques. Des capteurs photovoltaïques en toiture en ont fait le premier bâtiment de logements genevois permettant l’autoconsommation d’électricité.

Fiche technique Afficher plus Adresse: 55, route Jean-Jacques-Rigaud, 1224 Chêne-Bougeries. Architectes: Bonhôte Zapata Architectes SA. Maître d’ouvrage: Coopérative de l’habitat associatif - Codha. Programme d’habitations: 49 logements en six bâtiments contigus.

Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler.

