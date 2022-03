Cinéma – «Rien que pour Robert Pattinson, «The Batman» mérite d’être vu» Notre critique de cinéma Pascal Gavillet nous parle du nouveau film de Matt Reeves. Sébastien Contocollias Pascal Gavillet

Très attendue, cette nouvelle incursion dans l’univers cinématographique du plus célèbre des superhéros masqués se veut sombre, crépusculaire, noire. Le film se déroule d’ailleurs essentiellement la nuit et sous la pluie. La réussite est d’abord esthétique, même si le récit assume complexité et longueurs qui, souvent, le desservent.