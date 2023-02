Les malheurs de Credit Suisse sont, pour partie au moins, liés aux mensonges et dissimulations qui ont émaillé son existence depuis le scandale de Chiasso (1977). Mais la grande banque n’est de loin pas seule à avoir ainsi écorché sa réputation jusqu’à mettre son existence en danger. Combien de banques, cantonales, régionales, étrangères ont failli disparaître quand elles n’ont pas été fusionnées, absorbées ou carrément liquidées à la suite d’inavouées tribulations longtemps cachées au public.

Il existe en économie une théorie de l’agence, qui traite de l’asymétrie d’information entre deux parties à un contrat, selon le principe dit du principal agent. L’une, l’agent, dispose d’informations auxquelles l’autre, le principal, n’a pas ou que partiellement accès. Un cas classique d’asymétrie est celui du vendeur de voitures d’occasion dont il connaît les défauts, mais qui se garde bien d’en informer les acheteurs. En matière bancaire, l’affaire est un peu plus compliquée. L’agent peut être ici la personne ou l’entreprise qui sollicite un financement auprès d’un établissement de crédit et masque pour cela sa solvabilité réelle. Dans une situation inverse, c’est la banque qui est l’agent, et le créancier, déposant ou souscripteur de titres émis par elle, est le principal. Dans les mauvaises affaires qui l’ont plombée, c’est d’une estimation incorrecte des risques encourus que la grande banque s’est rendue coupable.

«L’asymétrie d’information emplit l’espace entier des échanges.»

Sans aller jusqu’au mensonge caractérisé ou à la dissimulation, l’asymétrie d’information emplit l’espace entier des échanges. En matière de santé, par exemple, le patient est bien incapable de juger si le diagnostic posé par son médecin est fondé, de même que sa caisse maladie ne dispose que de peu de moyens de vérifier si la note d’honoraires de ce dernier, nonobstant les positions du TarMed, est en tous points justifiée. De même, les travaux facturés par un carrossier, un plombier ou quelque autre artisan que ce soit échappent la plupart du temps à l’entendement de cette bonne poire de client.

Quant aux tests de produits et autres comparatifs qui constituent le fonds de commerce de maints sites et magazines, ils sont l’illustration parfaite de l’omniprésence de l’asymétrie d’information dans les rapports entre acheteurs et vendeurs.

On peut démontrer qu’il existe, au niveau microéconomique, différents moyens de pallier cette asymétrie, tels que l’introduction dans les contrats de cautions, retenues ou franchises, ou l’insertion de clauses de type «bonus-malus» dans les polices d’assurance. Mais à une échelle plus haute, celle des États, le mensonge ou l’omission sont bien plus difficiles à déjouer. Sans aller jusqu’à confondre les affirmations aussi absurdes que délirantes de l’agresseur russe en Ukraine ou démasquer la vraie nature des ballons espions chinois évoluant dans la stratosphère au-dessus du territoire américain, voire du globe terrestre entier, on éprouvera beaucoup de difficultés à cerner l’ampleur véritable de l’endettement grec ou de la dette publique italienne une fois recalculées leurs échéances et décomptées les aides allouées par les instances européennes et au-delà.

Il existe une vaste littérature sur les mensonges en économie, des ouvrages de l’américain John Kenneth Galbraith aux opuscules divers résumés sur Wikipédia. On y rappelle volontiers cette citation de Mark Twain: «Il y a trois sortes de mensonges: les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques.» Honneur à elles, tout de même.





Marian Stepczynski Afficher plus Chroniqueur économique.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.