Une première à la bande – Rien ne sera simple pour Jan Cadieux et les Aigles Le nouveau coach de Ge/Servette espère bien être l’homme de la situation pour redresser la barre d’une équipe qui a beaucoup à se faire pardonner. Grégoire Surdez

Jan Cadieux transmet son énergie à Arnaud Jacquemet et Simon Le Coultre. KEYSTONE

Tout va si vite dans ce monde du hockey sur glace. Comme le puck passe d’un but à l’autre, les héros d’un soir sont les zéros du lendemain. Pat Emond a été remercié sans qu’il ne soit possible de lui reprocher personnellement grand-chose. On l’a dit, on le répète, il a sans doute été plus victime que coupable d’une situation interne pourrie devenue invivable. Jan Cadieux lui succède et il débarque sur un champ labouré par une direction technique et administrative qui navigue à vue. Et pourtant. L’ancien second assistant sera peut-être celui qui redressera la barre d’une équipe qui a beaucoup à se faire pardonner. Tout va si vite parfois.