Hockey sur glace – Rien ne semble pouvoir arrêter ces Aigles Moy et Fehr montrent la voie. Manzato supplée Descloux, blessé. Et Ge/Servette enchaîne un 3e succès de rang contre Fribourg. Grégoire Surdez

Daniel Manzato est félicité par Tömmernes à la fin du match. Le gardien remplaçant des Aigles, qui a dû relayer Gauthier Descloux, blessé en début de rencontre, a parfaitement tenu son rôle en se montrant intraitable devant sa cage. ERIC LAFARGUE

Il y a des actions qui en disent plus long que n’importe quel discours formaté. Il y a surtout des comportements qu’il faut souligner d’un trait aussi sec et précis qu’un tir d’Henrik Tömmernes. Il faut donc se remémorer cette action de la 49e minute. Il y avait tout ce qui fait la force de ce Genève-Servette à qui tout sourit ou presque. Et comme par un effet de miroir, il y avait aussi, dans ce 3-0, tout ce qui manque à un adversaire désormais au bord du précipice.

Eric Fehr est le personnage principal de ce coup d’éclat qui a enterré les derniers espoirs de Dragons, qui n’avaient pourtant rien lâché jusque-là lors de cet acte IV, qui a été le plus disputé malgré l’ampleur finale du score. Arrêt sur hommage pour ce Canadien qui en a vécu des soirées mémorables en NHL (vainqueur de la Coupe Stanley avec Pittsburgh en 2016) et qui patine avec l’appétit d’un junior qui découvre les play-off. Il fallait le voir à cinq minutes du terme. Il presse. Il tombe. Il se relève. La défense fribourgeoise cafouille et le puck rejoint la crosse de Tyler Moy. Un pas de deux et une passe lumineuse plus tard, Eric Fehr use de ses mains de velours pour déjouer Reto Berra. Précis et propre.