Montreux Jazz Festival – «Rien ne pouvait nous préparer à la folie de a-ha» Auteur du tube définitif des années 1980 mais aussi de douze albums de pop bien ouvragée, le trio norvégien a l’honneur d’ouvrir les festivités ce vendredi. Interview exclusive. Francois Barras

En 1987, ces trois visages étaient sur tous les murs des chambres d’ados. Le clavier Magne Furuholmen (g.), Morten Harket (centre) et le guitariste Pål Waaktaar-Savoy ont créé avec a-ah le plus grand phénomène pop venu de Norvège. Sans eux, pas de Coldplay (mais faut-il leur en tenir rigueur?). Stian Andersen

Magne Furuholmen a la voix de son physique. Solide, calme. Sérieuse. Le tiers de a-ah tient les claviers du groupe norvégien depuis qu’il le cofonda en 1982 avec le guitariste Pål Waaktaar-Savoy. Né de la new wave, il est devenu phénomène mondial grâce à la voix (et au minois) du chanteur Morten Harket et du refrain sur trois octaves de «Take On Me», deuxième chanson née dans les eighties à avoir dépassé le milliard de vues sur YouTube.