Guerre en Ukraine – «Rien ne pourra arrêter Vladimir Poutine»

Comment expliquer que Poutine mène une offensive qui va nuire aux intérêts de la Russie sur le long terme?

Vladimir Poutine n’est plus dans le calcul rationnel des coûts et des bénéfices, il est dans une autre logique. Son comportement est dicté par sa vision de l’histoire et l’humiliation qu’aurait subie son pays dans les années 90. On a changé de registre, il veut reprendre l’histoire là où elle s’est arrêtée, à la chute de l’URSS, qu’il considère comme «la plus grande catastrophe géopolitique» du XXe siècle. L’Ukraine, qui était pour le Kremlin un levier de pression pour obtenir des garanties en matière de sécurité du continent européen, est devenue une cible en soi. Non pas pour acquérir de nouveaux territoires, mais pour les neutraliser afin d’éviter qu’ils adhèrent à des alliances qu’il considère comme hostiles.