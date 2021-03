Montée en puissance – Rien n’arrête l’Aigle, ni Fribourg ni les arbitres Quatrième succès de rang pour Ge/Servette, qui s’empare de la deuxième place. À la BCF Arena, rien n’a été simple (deux buts refusés). Grégoire Surdez

Eric Fehr a visé juste a deux reprises. keystone

Il y a les paroles. Et il y a les actes. Rien de tel en effet qu’un match plein pour faire passer un message. On parle bien sûr de la performance collective des Aigles contre une excellente équipe de Fribourg. Le rival romand est aussi un opposant direct dans la course à la deuxième place derrière l’intouchable armada zougoise, qui ne s’incline que contre le coronavirus. Et à une grosse dizaine de matches de la fin de saison régulière, les Dragons ont prouvé une fois de plus qu’ils avaient parfaitement leur place dans le quatuor de tête. Avec quatre trios offensifs qui ont tous du poids et une certaine dose de talent, avec un Top Scorer, Killian Mottet, qui réalise la meilleure saison de sa carrière, avec un Reto Berra qui est seul, avec Leonardo Genoni, à pouvoir prétendre au titre de meilleur portier de la ligue, derrière Gauthier Descloux, bien sûr, Fribourg-Gottéron donne bien du fil à retordre aux Aigles.