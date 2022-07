Après l’arrêt du Tribunal fédéral – «Rien n’a changé», dénoncent les syndicats des chauffeurs Uber Les syndicats Unia et SIT souhaitent que l’État genevois fasse respecter la loi après la récente décision de justice qui considère les chauffeurs comme des salariés.

Malgré l’arrêt du TF, Uber n’a pas modifié son modèle. Les risques économiques sont toujours supportés par les chauffeurs, dénoncent les syndicats. KEYSTONE

À Genève, le dossier Uber est loin d’être clos. Rien n’a vraiment changé au bout du lac, malgré l’arrêt du Tribunal fédéral qui considère les chauffeurs de la multinationale comme des salariés et Uber comme un exploitant d’entreprise de transport, ont constaté mercredi les syndicats Unia et SIT. Ces derniers réclament maintenant de l’État qu’il fasse respecter la loi.

La procédure de conciliation qui avait été initiée par le Département de l’économie et de l’emploi (DEE) auprès de la Chambre des relations collectives de travail (CRCT) a échoué, ont indiqué les deux syndicats devant les médias. L’heure est maintenant à la mobilisation du côté des chauffeurs syndiqués.

«Reprendre le contrôle»

«L’autorité étatique doit reprendre le contrôle», a ajouté Umberto Bandiera. Le secrétaire syndical du SIT a rappelé l’existence d’un jugement fédéral «qu’il faut maintenant faire appliquer». Car aujourd’hui, malgré l’arrêt du TF, Uber n’a pas modifié son modèle. Les risques économiques sont toujours supportés par les chauffeurs.

Le DEE avait bien passé le mois dernier un accord avec Uber afin que l’entreprise puisse reprendre ses activités à Genève à la suite de l’arrêt du TF. Cet accord a conduit la multinationale à transférer les chauffeurs qui obtenaient des courses grâce à son application à une société tierce partenaire (MITC Mobility SA).

Logique salariée bafouée

Seuls 250 chauffeurs ont accepté leur transfert, alors que 700 autres l’ont refusé, a précisé Umberto Bandiera. MITC emploie et rémunère les chauffeurs qui utilisent l’application Uber. Elle les assure aussi aux assurances sociales. Mais selon les syndicats, les conditions de travail ne correspondent pas à du salariat.

Il n’existe ainsi aucun temps de travail garanti. Seul le temps des courses est payé par MITC. Le temps d’attente des chauffeurs n’est pas pris en compte. Les frais professionnels ne sont pas non plus pris en charge. L’entretien des véhicules et l’essence sont par exemple à la charge des chauffeurs.

«Nous sommes dans la pauvreté absolue», a témoigné un chauffeur au chômage, qui a refusé d’aller chez MITC. Selon lui, lors de la brève suspension des activités d’Uber, la société lui a versé 780 francs pour 12 jours de travail. «On nous oblige au final à travailler un maximum pour un salaire minimum», a déploré un de ses collègues.

Responsabilité de tous

Aux yeux des syndicats, il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Uber est le bienvenu à Genève, à condition que les règles soient appliquées, a souligné Umberto Bandiera. De son côté, l’État doit obliger la multinationale californienne «à rentrer dans les clous», a ajouté Davide De Filippo, secrétaire général au SIT Genève.

D’ici là, les activités d’Uber et de MITC doivent être suspendues par le DEE, ont exigé les syndicats. Ces derniers ont aussi réclamé l’ouverture de négociations tripartites réunissant l’État, les syndicats et les représentants de l’entreprise, afin de déterminer les conditions de reprise des activités d’Uber.

Dans un communiqué, le syndicat Unia a demandé une réaction au niveau national concernant les activités du géant californien. «Le SECO et les cantons doivent contraindre Uber à respecter la loi». Selon Unia, l’intervention des collectivités publiques se justifie, car «le modèle Uber repose sur du travail au noir illégal».

ATS

