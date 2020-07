Écologie – «Richesse et climat ne sont plus compatibles» Pour Lorenz Keysser, chercheur à l’ETH Zurich, la transition écologique est impossible si une alternative à la croissance économique n’accompagne pas l’innovation. Lorraine Fasler

Une «mise en garde des scientifiques au sujet de la richesse» est récemment parue dans le journal «Nature Communications». Deux chercheurs australiens et deux suisses ont passé en revue la littérature existante sur le lien entre richesse, modèles économiques, et impact environnemental. Leur conclusion: l’innovation technologique seule ne suffira pas au développement durable – il faut un changement de paradigme économique qui repose sur autre chose que la richesse et la croissance. Lorenz Keysser, de l’école polytechnique de Zurich, s’est étonné du succès qu’a rencontré leur conclusion, pourtant forte, auprès de la communauté scientifique. Pour lui et son équipe, le besoin de croissance et d’augmentation des richesses est une valeur profondément ancrée socialement, mais cette affluence n’est pas désirable sur le long terme.