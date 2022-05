Tennis – Richard Gasquet régale le public genevois Le Français s’est imposé en quarts de finale du Gonet Geneva Open face au Polonais Kamil Majchrzak en deux sets (6-2 6-4). Simon Meier Genève

Gasquet est très à l’aise sur la terre battue genevoise. AFP

Richard Gasquet se sent comme un poisson dans l’eau au Gonet Geneva Open. Le Français de bientôt 36 ans, dont le talent a illuminé une journée de jeudi par ailleurs un peu terne sur le plan tennistique, n’a pas connu de problème majeur pour éconduire le Polonais Kamil Majchrzak (ATP 81). Il s’est imposé 6-2 6-4 et disputera sa demi-finale vendredi face au vainqueur du match entre le Portugais João Sousa et le Biélorusse Ilya Ivashka.

«Ça fait plaisir de gagner des matches dans un gros tournoi, surtout face à des mecs qui jouent bien au tennis» Richard Gasquet

En plus du résultat, Richard Gasquet a soigné la manière, régalant le public de quelques-uns de ses plus jolis revers. Très à l’aise au premier set, le droitier de Béziers a su serrer sa garde lorsque la situation l’imposait. Après ses victoires contre l’Australien John Millman puis le Russe Daniil Medvedev, il enchaîne trois succès consécutifs sur le circuit ATP pour la première fois depuis juillet dernier à Umag.

«Je me suis tout de suite bien senti sur ce court, explique celui qui ne s’était jamais produit au Parc des Eaux-Vives avant cette année. Ça fait plaisir de gagner des matches dans un gros tournoi, surtout face à des mecs qui jouent bien au tennis. Après, quand tu arrives en demi, c’est bien, mais tu as forcément envie de tout faire pour aller en finale.»



Simon Meier a débuté sa carrière de journaliste sportif en 2000 au journal Le Temps avant d'en devenir le responsable de la rubrique. En 2013, il a rejoint la rédaction sportive du Matin et du Matin dimanche puis à intégré celle de Sport-Center pour les différents titres de Tamedia et 20 minutes. Plus d'infos

