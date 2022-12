Roman graphique – Riad Sattouf met le point final à «L’Arabe du futur» Dénouement émouvant pour le sixième et ultime volume d’une saga commencée en 2014, et conclue sans jamais faiblir. Philippe Muri

La couverture du sixième et dernier tome de «L’Arabe du futur». ED. ALLARY

Ah ça, il a bien changé, le jeune Riad Sattouf de «L’Arabe du futur»! Au début du 6e et dernier tome de cette saga commencée en 2014, on retrouve l’alter ego fictionnel de l’auteur à l’âge de 16 ans, à un moment charnière de son existence. Le grand dadais boutonneux ultramaigrelet autoreprésenté par son dessinateur n’a plus rien à voir avec l’ange blond des premiers volumes. Il ressemble bien davantage à un personnage du film «Les beaux gosses», tourné par Sattouf, sorti en 2009. Un ado au physique ingrat qui pense davantage à reluquer les jolies filles et à dézinguer de l’alien sur sa console vidéo qu’à sa scolarité en train de partir en cacahouète.