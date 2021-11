Grand entretien – Riad Sattouf, les cahiers d’un jeune du futur L’auteur de «L’Arabe du futur» et des «Cahiers d’Esther» publie une nouvelle série centrée sur Vincent Lacoste, un des acteurs les plus demandés du moment. Philippe Muri

«Le jeune acteur», extrait de la couverture. Éd. Les livres du futur

Avec la Suisse, Riad Sattouf aurait-il entretenu un sentiment ambivalent? «J’ai cru qu’on ne m’aimait pas ici.» Le sourire en coin de l’auteur dément l’affirmation lancée samedi dernier au 27e Geneva International Film Festival (GIFF). À la salle Pitoëff, l’auteur de «L’Arabe du futur» et des «Cahiers d’Esther» est venu recevoir le prix Film & Beyond, récompensant un artiste interdisciplinaire pour l’ensemble de sa carrière. L’occasion de raconter en public une anecdote survenue au moment de la parution du premier tome de «L’Arabe du futur». «J’étais invité dans l’émission «La librairie francophone», sur France Inter. L’animateur, Emmanuel Khérad, appelle au téléphone une libraire en Suisse, pour lui demander en direct ce qu’elle avait pensé de mon album. Celle-ci lui répond: «Ça m’est tombé des mains!» Du coup, j’ai pensé que l’on n’appréciait pas mes livres chez vous.»

Riad Sattouf sait bien que c’est faux. La preuve avec une file d’attente longue de plusieurs dizaines de mètres pour sa séance de dédicace, au terme d’une master class chaleureusement applaudie. Quelques heures plus tôt, on l’a rencontré pour évoquer son nouvel album, «Le jeune acteur». L’histoire vraie d’un ado, Vincent Lacoste, devenu l’un des acteurs les plus talentueux de sa génération.

Bio express Afficher plus 1978 Naissance à Paris le 5 mai d’un père syrien, docteur en histoire, et d’une mère française d’origine bretonne. 2000 à 2002 Première série, «Petit Verglas», sur un scénario d’Éric Corbeyran. 2002 Intègre un atelier à Paris avec les dessinateurs Christophe Blain, Mathieu Sapin et Joann Sfar. C’est là qu’il trouve son style graphique, notamment dans «Manuel du puceau» et «Ma circoncision». 2003 Premier album des «Pauvres aventures de Jérémie».2004 à 2014 Publie chaque semaine dans «Charlie Hebdo» «La Vie secrète des jeunes».2006 Débute la série «Pascal Brutal».2009 Sortie du long-métrage «Les beaux gosses», un gros succès suivi en 2014 par «Jacky au royaume des filles», un bide.2014 Premier tome de «L’Arabe du futur».2015 Lance «Les cahiers d’Esther»2018-2019 Rétrospective à la BPI, à Paris2021 Crée sa propre maison d’édition. Premier livre paru: «Le jeune acteur».

Vous menez de front «L’Arabe du futur» et «Les cahiers d’Esther», deux séries plutôt chronophages. Pourquoi vous lancer dans une nouvelle création? Mes projets de livres se déclenchent par eux-mêmes. Lorsque j’ai terminé le deuxième volume de «L’Arabe du futur», j’ai fait la connaissance de la fille d’un couple d’amis, qui s’est mise à me raconter toutes sortes d’histoires issues de son quotidien. Par exemple que les garçons de sa classe étaient tous des connards, que seuls ceux qui étaient souples étaient beaux, que sa maîtresse avait de la moustache, et ainsi de suite. J’ai trouvé cela tellement plein de fraîcheur que cela m’a donné l’idée des «Cahiers d’Esther». A posteriori, je me suis rendu compte que cette jeune fille avait le même âge que mon personnage dans le deuxième tome de «L’Arabe du futur», à peu près neuf ans. Un peu comme si une autre branche était née de cette série.

Riad Sattouf avec Vincent Lacoste. MARIE ROUGE

Le même processus s’est-il reproduit avec «Le jeune acteur»? Vincent Lacoste, je l’ai connu lorsqu’il avait 14 ans, au moment du tournage de mon premier film, «Les beaux gosses». Son premier pour lui aussi. Depuis, il a vraiment pris son envol. Cela fait des années qu’il me parle des coulisses du monde du cinéma. J’avais envie de raconter toutes ces histoires. La fin du 5e tome de «L’Arabe du futur» a coïncidé avec la période du confinement. Je disposais d’un peu de temps, Vincent aussi. Pile le bon moment pour entreprendre ce projet.

«Vincent a une façon de bouger assez unique. Il marche un peu comme un extraterrestre qui agiterait les bras.» Riad Sattouf, auteur

Loin d’un biopic, c’est bien l’évolution d’un adolescent que vous voulez montrer… L’idée du livre, c’est de raconter comment quelqu’un de très ordinaire lorsque je l’ai rencontré, est devenu aujourd’hui l’un des acteurs les plus demandés en France. J’ai vu Vincent changer au fil des années, et le monde extérieur évoluer par rapport à lui. Les gens le reconnaissent dans la rue, les filles commencent à lui laisser leur numéro de portable. J’ai envie d’évoquer la manière dont on vit tous ces changements.

«Le jeune acteur». Extrait. Ed. Les livres du futur

Quand vous le rencontrez, le jeune Vincent Lacoste désirait-il déjà devenir acteur? Il s’en fichait complètement. C’était un ado très classique qui rêvait de s’habiller comme un rappeur. Quand je l’ai vu entrer dans la pièce où se déroulait le casting, j’ai eu l’impression que c’était un de mes dessins qui prenait vie. Il a une façon de bouger assez unique, de manière un peu désarticulée. Il marche un peu comme un extraterrestre qui agiterait les bras. Je trouve ça génial. Il a vraiment une spécificité physique assez rare dans le cinéma actuel.

Avec lui, vous vous voyez entretenir un lien tel que celui qui unissait François Truffaut et Jean-Pierre Léaud. J’ai découvert l’existence de François Truffaut sur le petit écran, chez mes grands-parents, dans «Rencontres du 3e type», de Spielberg. Mon grand-père m’a dit: «tu vois celui-là, c’est un réalisateur français très connu.» Ma grand-mère a ajouté: «moi je n’ai jamais rien compris à ses films.» Peu de temps après, «Les 400 coups» est passé à la télé. Pour moi, ça a été un choc. Ce long-métrage était considéré comme incroyablement cinéphile. Or quand je l’ai vu, j’ai tout compris. Je me suis senti incroyablement valorisé qu’une œuvre aussi exigeante et émouvante soit pareillement accessible.

«Le jeune acteur». Extrait. Éd. Les livres du futur

Vous avez continué à suivre les aventures d’Antoine Doinel? À la fin des «400 coups», cela se termine très mal. Le jeune Doinel finit dans une prison pour enfants. On le retrouve quelques années plus tard dans «Baisers volés». Doinel a grandi, il s’en est sorti. Pour l’ado que j’étais qui connaissait à ce moment des problèmes familiaux, cela a été très positif. Je me suis dit que même si la réalité que je vivais alors n’était pas forcément géniale, la situation pouvait évoluer. Cette relation entre Léaud et Truffaut m’a passionné.

Au point de devenir un peu le second père du jeune Vincent? Ou une sorte de tonton. Avant d’avoir des enfants moi-même, Vincent a été le premier être humain dont je me suis senti responsable, dont j’ai infléchi le cours de la vie. Du coup, j’avais très peur qu’en devenant célèbre il pète un câble, devienne toxicomane, alcoolique, ou qu’il s’achète une voiture de sport et qu’il meurt dans un accident de voiture.

L’impact des couleurs Afficher plus Comme pour «L’Arabe du futur» et «Les cahiers d’Esther», la couleur n’apparaît pas anodine dans «Le jeune acteur». Les pages mettant en scène Vincent Lacoste utilisent des dominantes rouge et jaune. Celles exprimant le point de vue de Riad Sattouf jouent sur des nuances de bleu. Des aplats volontairement minimalistes qui fonctionnent comme autant d’éléments narratifs. «J’adore utiliser la couleur pour obtenir un impact inconscient sur mes lecteurs», confirme Riad Sattouf. «Dans «L’Arabe du futur», j’ai choisi une thématique pour chaque pays, correspondant à mes souvenirs. Le jaune vif pour la Libye et son soleil intense, le rose pour la Syrie parce que c’était la couleur de la terre, le bleu pour la Bretagne en référence à la mer. Dans «Le jeune acteur», j’ai eu envie d’autre chose. Je voulais créer un sentiment de grand écart entre quelqu’un qui se trouve immergé dans l’écriture d’un projet, et une autre personne en pleine lumière. Le bleu qui accompagne mon personnage symbolise la nuit, ce moment où jaillissent les idées. Jaune et brillant, Vincent, lui, est l’enfant du soleil. On passe des abysses de la création au sommet de la gloire.»

Vous n’avez jamais perdu contact avec lui? On est resté très copains. Je pense qu’on a un point commun: on est devenu ce que l’on est un peu par accident. Ni l’un ni l’autre nous ne sommes issus de milieux culturels qui auraient favorisé notre côté artistique. On a gardé une complicité basée sur l’autodérision. On est passionné par ce qu’on fait, mais on a toujours un peu d’ironie par rapport à la vie que l’on mène.

Pour écrire votre scénario, vous avez confronté vos souvenirs avec ceux de Vincent Lacoste? Vincent a vécu un peu par procuration la vie que j’aurais aimé mener. Il m’a raconté une foule d’anecdotes. J’ai tout noté dans ma tête. Quand est arrivé le moment de réaliser ce livre – qui comptera trois tomes au total – j’ai mis l’ensemble par écrit, environ 400 pages, et je lui ai fait lire. Il a ajouté des passages, m’a fait changer certaines parties et m’a aussi raconté son point de vue sur moi, que je ne connaissais pas.

Riad Sattouf au GIFF, où il a reçu le prix Film & Beyond, récompensant un artiste interdisciplinaire pour l ’ ensemble de sa carrière. MATHEIU GESER

Il raille votre timbre de voix et un air sérieux qu’il qualifie de dépressif. C’est tout ce qu’il avait retenu de vous? C’est vrai que j’étais un peu casse-pieds. Mais je voulais vraiment un livre sans langue de bois, raconter les incompréhensions, les désillusions, tous les mirages et les excès qu’il peut y avoir dans cet univers du cinéma.

Ce livre est l’occasion de vous lancer dans l’autoédition. Vous souhaitiez davantage d’indépendance? Je continue les séries que j’ai en cours chez Alary. Jusqu’ici, je faisais le scénario, le dessin, les couleurs, la maquette, et je choisissais le format de mes albums. Au bout d’un moment, j’ai eu envie de me lancer un défi, voir si je pouvais aller encore plus loin et publier aussi des livres. Et quelle meilleure occasion que ce bouquin avec Vincent?

Des nouvelles de «L’Arabe du futur»? Vous travaillez sur le tome VI? Oui, ce sera le dernier, il sortira au dernier trimestre 2022. Avec une véritable fin, cette fois. Vous verrez…

