Finale des play-off – RHC Genève laisse filer le titre à Diessbach Les joueurs de la Queue d’Arve, battus 6 à 4, ont dû tirer la révérence devant les Bernois, champions pour la 10e fois de leur histoire. Christian Maillard

C’en est terminé des espoirs de titre pour le RHC Genève, battu 6 à 4 à Diessbach. @Facebook Diessbach

C’était le dernier espoir pour le RHC Genève, qui était mené 2-1 dans une série au meilleur des cinq matches, de rafler le titre samedi à la Sporthalle mais c’est finalement Diessbach qui est devenu pour la dixième fois de son histoire champion de Suisse de rink hockey. Les Bernois se sont imposés 6-4 face à une valeureuse formation de la Queue d’Arve qui fait un très beau dauphin.

«On s’est tous bien battus mais malheureusement, le titre nous a échappé lors de nos deux matches perdus de peu, en prolongations ou aux tirs au but, à la maison, a regretté le coach Florian Brentini. Nous étions tout proches de ce titre mais il nous a manqué un peu de chance, de l’expérience et la compréhension des arbitres dans certaines circonstances. Mais on peut être fiers de notre parcours.»

