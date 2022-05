Ils avaient promis qu’ils se rendraient ce samedi à Diessbach avec un esprit de conquérants, les joueurs de la Queue d’Arve ont tenu parole. Battus la semaine dernière dans leur salle aux tirs au but, les Genevois ont trouvé les ressources nécessaires pour égaliser ce samedi en terre bernoise au terme d’une nouvelle rencontre très disputée (3-4). Dans cette finale des play-off «hypertendue» qui se joue au meilleur des cinq matches, la valeureuse formation de Florian Brentini a rapidement pris deux buts d’avance (0-2 puis 1-3) avant de mieux gérer les contre-attaques, ce qu’elle n’avait pas été capable de faire lors de l’acte 1.

Face aux champions en titre, favoris de cette finale, les buts ont été réussis par Oriol Mata (5e), Fabien Waridel (22e et 38e) et Maé Brenas (36e). Le RHC Diessbach avait répliqué par Rui Ribeiro (31e et 38e) et par Lorenzo Rui (37e).