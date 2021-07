Wimbledon – «RF» ne se voit plus favori mais personne ne le croit Malgré un discours très prudent, Roger Federer aura les faveurs des pronostics contre Hubert Hurkacz, le tombeur de Medvedev, ce mercredi (vers 16 h 30). Mathieu Aeschmann

Après sa victoire lundi face à Lorenzo Sonego, Roger Federer tire des conclusions déstabilisantes. AFP

Il faut imaginer une foule de petites phrases qui, mises bout à bout, introduisent l’idée d’un point de bascule. Roger Federer est en quarts de finale de Wimbledon pour la 18e fois de sa carrière. Et lundi soir vers 21 h, au fil d’une conférence de presse décontractée, il sembla en tirer cette conclusion un peu déstabilisante: désormais, il vaut mieux ne plus trop compter sur lui.

«On verra bien ce qu’il me reste dans le réservoir.» «Je suis un joueur différent des années précédentes.» «L’air se fait de plus en plus rare pour tout le monde.» «Peu importe le nom de mon adversaire, il sera bien plus fort que les quatre affrontés jusqu’ici.» De mémoire de suiveurs, rarement «le Maître» avait jeté un regard aussi sceptique sur lui-même juste avant l’emballage final d’un Grand Chelem. Était-il encore un peu déçu de ne pas avoir franchi un palier qualitatif contre Sonego? Détecte-t-il des signaux, dans son jeu ou son corps, qui l’ont poussé à préparer l’opinion à ses prochaines limites? Ou passe-t-il en mode «sous-marin»? Il y a peut-être un peu de tout ça, tant ces phrases à connotation défaitiste ont toujours jailli par inadvertance, au détour d’une argumentation plutôt neutre.